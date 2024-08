Ochocentistas cubanas dan batalla, pero quedan fuera de final olímpica

Las cubanas Daily Cooper y Rose Mary Almanza protagonizaron este domingo sus mejores presentaciones de la temporada, pero quedaron fuera de la final de los 800 metros para damas del atletismo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La joven y carismática Copper logró el mejor tiempo de su vida, tras devorar las dos vueltas a la pista en 1:58.39 minutos y quedar en la tercera posición de su heat semifinal, mientras la experimentada Almanza frenó los relojes en 1:58.73 en el quinto lugar.

El hecho de no clasificar a la discusión de las medallas no demerita el resultado de las antillanas, pues lograron sus carreras más rápidas en la competencia fundamental, algo que le ha faltado al atletismo de la isla.

En declaraciones a la prensa publicadas en la red social Facebook, Cooper, de solo 22 años, mostró satisfacción por su debut olímpico: “Lo di todo en la pista. Tenía fuerza, pero dos atletas me trancaron y eso me detuvo. Me quedó la sensación de que tenía para más”.

Una situación similar vivió el velocista Reynaldo Espinosa, quien con 10.21 quedó fuera de la final de los 100 metros planos.

La prueba reina del deporte tuvo en Francia su carrera más rápida de la historia, con siete corredores por debajo de 9,90, y fue dominada por el estadounidense Noah Lyles (9,79), por delante del jamaicano Kishane Thompson (9.79) en un cierre definido en fotofinish.

En tanto, Alejandro Parada, titular centrocaribeño, logró un brinco de 7.62 metros en su primer intento durante la clasificación del salto de longitud y tampoco avanzó a la disputa de la corona.