Hallan dos supervivientes y un cadáver tras naufragio de lancha con 11 personas que huían de Cuba

Ana Elis Gazquez Vargas / Facebook Foto © Ana Elis Gazquez Vargas fallecida en el naufragio.

Conmoción en Pinar del Río después de que la semana pasada una lancha en la que viajaban 11 personas, que intentaban escapar de Cuba, naufragara y sus tripulantes cayeran al mar. De momento se ha recuperado al menos el cadáver de la joven Ana Elis Gazquez Vargas, de 20 años, que vivía en Consolación del Sur. Su cuerpo fue hallado en Cortés (Sandino), pese a que la embarcación salió por la playita de La Coloma.

Así lo ha explicado en Facebook una allegada de la fallecida, que asegura que la joven se tiró al mar "en una lancha rústica" con su esposo y su suegro, ambos aún desaparecidos. El lunes de la semana pasada fue recuperado el cadáver de la joven y según la información forense, llevaba nueve días muerta.

En la lancha, aparte de Ana Elis Gazquez Vargas, su esposo y su suegro, viajaban nueve personas más, pero sólo dos de ellas han sido encontradas con vida y se recuperan de quemaduras de grado tres en el Hospital Viejo.

El hermano de la Ana Elis Gazquez lamentó en Facebook la muerte de su hermana, aunque sin explicar los motivos ni las circunstancias en las que se produjo el deceso. "Tú eras mi desahogo y sé que nos veremos otra vez. Te buscaré en el cielo", escribió.

El canal de YouTube 'Nio reportando un crimen' asegura que el cadáver de la joven fue recuperado el 30 de julio y que los supervivientes son su novio y el padrastro de éste, pero esto se contradice con el comentario incluido en el muro de Facebook de Luisito Gazquez, hermano de Ana Elis, la única fallecida identificada hasta el momento.

No obstante, la información que maneja este canal de YouTube, la fallecida era del Consejo Popular Alonso Rojas, en Consolación del Sur y era la única mujer que viajaba en la lancha. Se marchó de Cuba pese a que su mamá le pidió que no lo hiciera, pero ella estaba desesperada por encontrar un futuro mejor. No habría muerto ahogada sino por deshidratación.

La joven subió a una "chalupa" hecha improvisadamente, que empezó a hacer agua en cuanto se lanzaron al mar y el mismo día que zarparon, el 14 de julio, se estrelló contra unos arrecifes.

Este canal de YouTube asegura, además, que muchos de los tripulantes que a día de hoy siguen desaparecidos llevaban en sus mochilas el dinero de la venta de sus propiedades en Cuba.