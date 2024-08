Muere ahogada una cubana en playa de Santiago de Cuba

En la mañana de este miércoles una mujer murió tras sufrir un episodio de ahogamiento en la playa Buey Cabón, en el municipio Guamá, Santiago de Cuba.

La víctima -cuya identidad no ha trascendido de momento- fue trasladada todavía con vida hacia un centro de salud local, pero acabó falleciendo, según informó en redes sociales el periodista Yosmany Mayeta Labrada.

No están claras todavía las circunstancias en que la mujer se ahogó, pero el citado comunicador sí precisó -aludiendo al reporte de testigos- que los conductores de varios vehículos que estaban en ese momento en la playa se negaron a prestar auxilio para trasladar a la víctima a un hospital, algo que generó indignación entre muchos de los presentes.

"Muchas bañistas se indignaron con esta lamentable escena, inhumana y fría, en un momento donde una señora necesitaba ser auxiliada", reseñó Mayeta Labrada, que compartió fotos de los carros cuyos choferes, presuntamente, se negaron a transportar a la mujer necesitada de ayuda."Muchas veces no nos damos cuenta de que la indolencia también mata", concluyó el comunicador.

De momento, solo se sabe que la víctima vivía en el reparto Nuevo Vista Alegre, en el municipio cabecera y que se llamaba "Amarilis", según la identificó una testigo que corroboró la indolencia de los choferes que estaban en el lugar.

"Así mismo Yosmany Mayeta Labrada más de una hora estuvo mi familia pidiendo un carro que la socorriera e incluso mi hija embarazada escuchó cuando uno de ellos dijo 'no saqué el carro porque no quise'. Es lamentable ver cómo entre nosotros mismo nos destruimos y no nos apoyamos. Mi madre tuvo que tirarse delante de un carro casi para que le dieran auxilio. EPD Amarilis", escribió una internauta.

Hasta el cierre de esta nota no han trascendido otros detalles sobre lo ocurrido ni tampoco ha sido confirmado el trágico incidente por medios oficialistas locales.