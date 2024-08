"La cubana más hermosa": Imaray Ulloa deslumbra con fotos de sus vacaciones en San Sebastián

La popular actriz e influencer cubana Imaray Ulloa ha vuelto a deslumbrar a sus seguidores, esta vez con su visita a San Sebastián, País Vasco, en compañía de su novio Fabián Fontaine.

Desde el espectacular destino la actriz compartió varias imágenes posando un conjunto blanco que resalta su figura que han generado una avalancha de elogios y comentarios en redes sociales.

"Cuerpazo"; "La cubana más hermosa"; "Bienvenida a España"; "Ven a Barcelona"; "San Sebastián es de las ciudades más caras y bonitas de España"; "Estas aquí cerca, el País Vasco es lo máximo"; "Cuerpazo, saludos bienvenida a España"; "La suerte del sugar"; "Bello Donosti, disfruta que es espectacular, me encanta vivir ahí"; "Qué linda eres princesa"; "Y la tóxica pequeña dónde anda que tengo rato que no la veo"; "Súper bella"; "San Sebastián es lo más espectacular, para mí el mejor de toda España"; y "Estás buenísima", fueron solo algunos de los elogios de sus fans, quienes no dudaron en invitarla a recorrer otros rincones del país.

Durante sus vacaciones por España con su pareja, Imaray ha compartido también varios vídeos en sus stories de Instagram. Desde San Sebastián, mostró su entusiasmo por la belleza del lugar: "Miren esta vista, wow, qué paz más rica", así como su compromiso con el ejercicio y el cuidado de su espectacular figura: "7 y media de la mañana y estamos en el día; en vacaciones también se entrena".

El recorrido de Imaray continuó hacia Bilbao, donde, a pesar del clima lluvioso, mantuvo su buen humor y entusiasmo. "Nos vamos de San Sebastián ahora para Bilbao, así que vamos a ver qué hay por allá, ya les cuento", contó en un primer vídeo. Una vez ya en Bilbao, detalló su experiencia haciendo cola para entrar al famoso museo Guggenheim bajo la lluvia, comentando la larga espera: "Una cola tremenda para entrar al museo... mientras tanto, haciendo la cola que es eterna... y para colmo lloviendo".

No es la primera vez, sin embargo, que Imaray disfruta de España. El año pasado, la influencer visitó la Costa del Sol, explorando lugares como Estepona y Nerja en Málaga. Cada uno de sus viajes se convierte en un evento para sus seguidores, quienes disfrutan de sus aventuras y la acompañan virtualmente a través de sus publicaciones.