Trabajadores de pizzería en La Habana dan una nueva vida a perro cuyo dueño no podía alimentar

Los defensores de los animales celebraron este miércoles en las redes sociales el cambio radical de un perro que, puesto en adopción porque su dueño no podía alimentarlo, fue acogido por los trabajadores de una pizzería.

Maurilia Tarano Tamayo recordó la historia de este perro en el grupo de Facebook “SOS callejeros. Cuba” relatando que fue rescatado cuando su dueño, incapaz de alimentarlo, lo dio en adopción.

Captura de Facebook / SOS callejeros. Cuba / Maurilia Tarano Tamayo

“Vemos hoy la transformación de Sultán, que fue adoptado por Rino's Pizza y Salsa Río, del Parque Almendares”, señaló la mujer quien resaltó el amor con que es tratado el can.

“Hoy vive plenamente feliz, lleno de amor por parte de los trabajadores de la pizzería, es el consentido y mimado por todos”, apuntó.

Enmanuel Castro Pla compartió dos fotos en el mismo grupo de Facebook. La primera muestra a Sultán cuando fue rescatado el 30 de junio, mientras que la segunda fue tomada este miércoles.

Captura de Facebook / SOS callejeros. Cuba / Enmanuel Castro Pla

“Miren el cambio que ha dado en poco más de un mes”, señaló. “Pasó de no poder levantarse ni para comer a ser lo más hiperactivo y feliz que se pueda ver en un perro”.

Aunque los protectores de animales en muchas ocasiones marcan la diferencia entre la vida o la muerte de un perro o un gato, la labor de estos en la actualidad se dificulta por la crisis.

La escasez, además, está llevando a que cada vez más personas abandonen o den en adopción a sus animales debido a la imposibilidad de alimentarlos.

La migración también ha afectado a las mascotas en Cuba, que en ocasiones son dejadas atrás, con suerte, en adopción.

Recientemente, una protectora de animales publicó en redes sociales un anuncio singular para la adopción de una perrita, buscando a alguien sin el parole puesto, que no viva rentado, sin alergias y que no coloque al can en una azotea.

Captura de Facebook / Somos tu Voz / Alexa Milena Duran Ruiz

Alexa Milena Durán Ruiz publicó un mensaje en el grupo de Facebook “Somos tu voz” explicando que la cachorrita ya tuvo que ser rescatada anteriormente, pero su hermano no corrió con la misma suerte al ser asesinado: “Por lo que buscamos una familia especial, que cumpla con todos los requisitos para que Campanita, crezca muy feliz y rodeada de Amor”.