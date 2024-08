Karla Fernández: Campeona de ajedrez en Cuba emprende negocio propio en España

La cubana Karla July Fernández, maestra internacional de ajedrez y medallista de oro en campeonatos nacionales en Cuba, encontró en Galicia, España, su nuevo hogar y destaca como emprendedora.

Karla tiene 25 años, comenzó a practicar ajedrez a los 8 años y ha competido a nivel internacional, representando a Cuba en el Campeonato Mundial Juvenil en 2017 en Tarvisio, Italia. Además, destacó como medallista de oro en campeonatos nacionales en las categorías sub 12, sub 14 y sub 18.

En 2022, Karla emigró a España para continuar su formación académica, comenzando una maestría enfocada en investigar los beneficios del ajedrez para personas con TDAH. Actualmente, cursa un doctorado en la misma materia.

La idea de trabajar por cuenta propia le resultaba desconocida. Sin embargo, el apoyo de su entorno y un cambio en la legislación española la animaron a emprender su propio camino.

En Galicia, encontró en el Club Alexandre Bóveda un equipo de compañeros que la impulsaron a aventurarse en el mundo del emprendimiento. Ha participado en la liga de honor gallega de ajedrez, siendo la única mujer con el título de maestra internacional.

"Siendo inmigrante y recién llegada, nunca pensé que tendría el valor y las formas legales de ser trabajadora autónoma", contó Karla en entrevista con La Voz de Galicia.

Gracias a su talento y carisma, la joven cubana ha consolidado su negocio en poco tiempo. Actualmente, cuenta con numerosos estudiantes y su agenda está llena de clases y torneos.

"Lo mejor es que puedo organizar mis horarios y elegir la metodología que quiero seguir con mis estudiantes. No me gustaría que me dijeran qué enseñarles a mis alumnos… No me veo teniendo un jefe", expresó.

Ser emprendedor en España no es una tarea sencilla. Karla reconoce que se vive con cierta incertidumbre por "no saber cuánto vas a ganar a fin de mes".

Sin embargo, la satisfacción de vencer esos temores y disfrutar de su libertad económica supera cualquier inconveniente.

Karla Fernández no solo ha demostrado su habilidad en el tablero de ajedrez, sino también su capacidad para adaptarse y triunfar en un nuevo entorno, consolidándose poco a poco como una emprendedora en Galicia.