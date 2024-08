El Chacal estrenará documental en homenaje a su abuelo: "Mirando un poco más de cerca el gran padre que fue"

El popular cantante cubano El Chacal ha emocionado a sus seguidores en Instagram al anunciar un documental titulado “Mi tocayo Ramón”, dedicado a la memoria de su abuelo, quien falleció en agosto de 2023 en Miami.

“Homenaje a papi 11 de agosto, mirando un poco más de cerca el gran padre que fue. A casi un año de su fallecimiento toda la familia te extrañamos, pero también celebramos el gran padre que fuiste. 'Mi tocayo Ramón'”, expresó el artista en su publicación compartida en Instagram, donde informó que se estrenaría por su canal en Youtube.

La noticia ha generado una ola de reacciones de apoyo y emoción por parte de sus seguidores: “Qué hermoso homenaje”; “Tu abuelo estaría muy orgulloso de ti”; “Gracias por compartir este pedazo de tu vida con nosotros”; “Los abuelos son lo mejor”; “Estoy llorando, qué historia tan conmovedora”; “Felicidades por este proyecto, seguro será un éxito”; “Tu abuelo te guía desde el cielo”; “Qué valentía la de tu abuelo y la tuya al contar esta historia”; “La familia siempre es lo más importante”; “Este documental será un tesoro para muchos”; “Qué ejemplo de amor y sacrificio”; “Gracias por este homenaje tan necesario”, son tan solo algunos de los más de 1,400 mensajes que le han dejado.

El abuelo de El Chacal falleció en agosto de 2023 en Miami, pocos meses después de haber llegado a esa ciudad -en febrero del mismo año- gracias al parole humanitario.

Tras la muerte de su abuelo, El Chacal agradeció públicamente las muestras de apoyo y condolencias recibidas: “Buenos días, quiero aprovechar para agradecer a todos los colegas, amigos, allegados y personas que se han tomado un minuto de su tiempo para enviarme sus condolencias. En nombre de mi familia y a título personal, muchas gracias”.

En febrero pasado, durante una entrevista con Destino Tolk, El Chacal recordó emocionado hasta las lágrimas a su abuelo: “Eso fue una cosa que todavía no se supera al ciento por ciento. Yo creo que eso nunca se va a superar, 'papi' fue y es el motor de todo eso. Fíjate si es así, que mi abuelo no quería venir con la edad que tenía y enfermo de cáncer, no quería venir. Pero él sabía que si no venía... no venía mi familia. Él se brindó porque él sabía que esta era la oportunidad de que toda mi familia saliera de Cuba. Él tenía la conciencia, y lo sabe mi núcleo familiar, de que si él no viene… no lo iban a dejar”, contó en esa ocasión.

El documental “Mi tocayo Ramón”, que está a punto de ver la luz, lleva el título de una canción que El Chacal escribió hace años en honor a su abuelo.