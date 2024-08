¿Económico o caro? Lo que vale comer en el nuevo restaurante de Maluma

Maluma se ha sumado a la lista de artistas que apuestan por la gastronomía y ha abierto su propio restaurante en Medellín (Colombia), su ciudad natal.

A pocos días de abrir las puertas de Casa Eterna, son muchos los tiktokers que no han tardado en visitarlo para degustar sus platos y, sí, también desvelar sus precios. Y todos coinciden en que son muy asequibles.

Uno de los tiktokers colombianos que ha estado en el restaurante de Papi Juancho para compartir sus impresiones en redes sociales es @luismiguelmustafa, quien describió el ambiente como "muy colombiano". "El concepto del restaurante es la comida mexicana y colombiana. La decoración es hermosa y los platos son muy asequibles", comentó.

El precio de los entrantes comienza en 22 mil pesos colombianos, que al cambio son poco más de 5 dólares. El precio de los principales es a partir de 32 mil pesos, casi 8 dólares al cambio. Aunque en la carta también hay platos principales por 30 dólares o más. Por lo que hay platos para todos los bolsillos, algo que aplauden en redes sociales.

Los precios de los cócteles, el tiktoker señala que están a partir de 4 dólares y más y los postres también cuestan cerca de 5 dólares.

En los comentarios de este video, muchos señalaron que es muy económico.

"Súper económico qué maravilla", "Me parece muy barato lindo restaurante, Maluma. Bendiciones", "Pensó en todo Maluma, incluso en los precios, están asequibles para las personas que no tenemos mucho ingreso", "Me parece económico, acá en mi barrio ya los platos de carta están a 30 dólares" o "No me parece caro, pues para ser restaurante de un famoso está bien los precios", dicen algunos usuarios.