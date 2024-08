Activista cubana muestra cambio de un perro tras ser rescatado: "El amor lo cura todo"

Perro rescatado en Cuba Foto © Facebook Yenney Caballero

La activista cubana Yenney Caballero compartió en sus redes sociales el impresionante cambio de un perro de raza husky siberiano que rescató en condiciones críticas.

"Lágrimas de felicidad corren por mis ojos", escribió Yenney en su cuenta de Facebook, emocionada por la recuperación del animal.

"Te recogí casi muerto y mira el cambio que has dado. El amor lo cura todo", agregó la cubana, subrayando cómo el cuidado y la atención han transformado la vida de este bello animal.

El perro se ha recuperado de sus graves heridas y está preparado para ser "el príncipe de un hogar donde el amor, la alimentación y la atención veterinaria no le falten".

Yenney, conocida por su labor en el rescate de animales, reafirmó su compromiso de seguir salvando vidas. "Por cambios como el tuyo es que voy a seguir salvando vidas de seres indefensos", dijo.

Este caso resalta la necesidad de responsabilidad al adoptar razas como el husky siberiano, que aunque son bellas y populares, requieren cuidados especiales debido a su alta energía y necesidad de ejercicio.

El husky siberiano está entre los canes de raza más abandonados en Cuba y en el mundo. Son animales muy activos y no todas las personas están facultadas para cuidar de un perro tan enérgico.

En Cuba los cuidados de esta raza son más complejos porque muchas familias no cuentan con los recursos económicos para garantizarles a un animal grande su correcta dieta. Un husky puede pesar entre 20 y 27 kilogramos, más que muchos niños de 8 años en la isla.

No compres ni adoptes perros si no estás dispuesto a asumir un compromiso de por vida con ellos. Son animales fieles y no se merecen sufrir el abandono.