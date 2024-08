Nuevas imágenes del accidente aéreo en que murieron 62 personas en Brasil

En las últimas horas han salido a la luz nuevas imágenes del accidente aéreo en Brasil que en la tarde de este viernes dejó 62 fallecidos tras estrellarse en las afueras de São Paulo un ATR 72-500 bimotor turbohélice de la aerolínea Voepass.

El vuelo despegó desde Cascavel, en el estado brasileño de Paraná, con destino al aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo. Sin embargo, a las 1:22 p.m. hora local (12:22 p.m. ET), se perdió contacto con la aeronave.

Según datos de Flightradar24, el avión comenzó a perder altitud rápidamente, descendiendo más de 5,181 metros en tan solo un minuto antes de estrellarse en una zona residencial de la ciudad de Vinhedo, cerca de São Paulo.

Las imágenes del accidente, que rápidamente se propagaron por las redes sociales, muestran al avión cayendo en espiral mientras vecinos horrorizados observaban impotentes.

Posteriormente, se pudo ver el fuselaje en llamas, consumido por el fuego, dejando una escena de desolación.

Los residentes de la zona donde ocurrió el accidente describieron escenas de terror al presenciar la caída del avión. Una testigo, que se encontraba almorzando en su cocina, grabó el momento en que la aeronave cayó sobre la casa de su vecino.

Los caminos hacia la zona afectada han sido cerrados, y los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar.

Confusión inicial y confirmación de víctimas

En un principio, la aerolínea Voepass tuvo dificultades para confirmar el número exacto de víctimas, revisando la cifra varias veces. Finalmente, en la mañana de este sábado, se informó oficialmente que todas las 62 personas a bordo fallecieron en el accidente.

Entre las víctimas, se identificó a una persona que no figuraba en la lista de pasajeros debido a un "problema técnico" relacionado con los procedimientos de check-in y el control de embarque, según explicó la aerolínea en un comunicado.

Investigación en curso

Hasta el momento se desconoce la causa del accidente. Se espera que las dos cajas negras de la aeronave proporcionen información crucial sobre el siniestro.

Eduardo Busch, consejero delegado de Voepass, aseguró en una rueda de prensa que la tripulación del avión estaba debidamente calificada y que no se había registrado ninguna emergencia antes del accidente.

"Toda la tripulación era competente", afirmó Busch, quien añadió que están a la espera de acceder a las comunicaciones entre el piloto y la torre de control para tener una comprensión más completa de lo ocurrido.

La compañía también se comprometió a colaborar estrechamente con las autoridades durante el proceso de investigación.

Modelo del avión siniestrado

Por su parte, el brigadier Marcelo Moreno, quien lidera la agencia brasileña de accidentes aéreos CENIPA, declaró que no se había comunicado ninguna emergencia desde la aeronave antes del siniestro.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su profundo pesar por la tragedia, pidiendo un minuto de silencio en honor a las víctimas y decretando tres días de luto nacional.

Voepass, la aerolínea responsable del vuelo, ha desplegado equipos de apoyo para las familias de las víctimas, proporcionándoles alojamiento y asistencia psicológica.

En cuanto a la identificación de las víctimas, se han movilizado equipos médicos que trabajan en la zona del accidente. Muchas de las víctimas sufrieron quemaduras tan graves que su identificación visual ha sido imposible, por lo que se ha solicitado a las familias que proporcionen documentación médica como radiografías y registros dentales para ayudar en el proceso.

Un giro del destino: Pasajeros que se salvaron por un error

De manera casi milagrosa, algunas personas que debían abordar el vuelo fatídico salvaron sus vidas debido a un error de ubicación en la puerta de embarque.

Al menos 10 personas esperaban en la puerta equivocada y perdieron el vuelo. Uno de los pasajeros relató al canal Globo que discutió con el personal del aeropuerto, suplicando que lo dejaran abordar, pero fue negado.

"Me dijeron: señor, usted no va a subir a este avión porque ya hemos pasado el límite de embarque... Gracias a Dios, no subimos a ese avión", contó el hombre, visiblemente conmocionado tras enterarse del accidente.