Triplista cubano Andy Díaz: "En Roma dormí en la calle frente a la oficina de inmigración"

Tras conquistar su primera medalla en representación de Italia en París 2024, el cubano Andy Díaz, bronce en el triple salto olímpico, recordó los amargos momentos que vivió durante sus primeros meses en Roma.

En entrevista concedida a Il Messaggero, el nacido en La Habana relató: “No tenía nada y vivía de nada. Dormí varias veces en la calle frente a la oficina de inmigración en Roma, luego trasladaron la oficina y yo también me fui para el otro lado”.

“Tuve que dormir cerca para no perder la prioridad en la cita del documento. A veces no veía buenas escenas. Luego me las arreglé lo mejor que pude durante el día. Pero ahora digo que muchas noches pasadas en la calle no fueron en vano”, recordó uno de los protagonistas del inédito podio de cubanos emigrados en la lid parisina.

El dos veces ganador de la Liga de Diamante (2022, 2023) cerró en el tercer puesto por detrás de sus compatriotas Jordan Díaz y Pedro Pablo Pichardo, quienes compitieron por España y Portugal, en ese orden.

En el diálogo con el medio, Andy también agradeció el apoyo de su entrenador Fabrizio Donato, otro ex saltador de triple medallista olímpico en Londres 2012, y aseguró que todavía tiene metas por cumplir en el atletismo mundial.

A sus 28 años, el deportista, cuya marca personal es de 17,75 metros, fue uno de los 21 cubanos que participaron en la justa parisina bajo otras banderas.