Cubano pide ayuda para encontrar a jóvenes que lo impactaron y se dieron a la fuga tras accidente en Hialeah

Un cubano residente en la ciudad de Hialeah acudió a los medios de comunicación para dar a conocer el accidente que sufrió en diciembre del pasado año y del cual la policía aún no tiene detenidos a los jóvenes que impactaron su auto.

El accidente ocurrió el 13 de diciembre de 2023 en la intersección de la 1st East Avenue y la NW 54 ST, en Hialeah, informó AmericaTeVe.

El cubano, llamado Dionald del Río, iba de su trabajo camino a su casa cuando fue impactado por el coche de los tres adolescentes, que en un video compartido por la fuente se puede ver como escapan del lugar del accidente, dejando un carro abandonado.

“Cuando llegué a la 1ra venía un carro que se llevó la luz, el carro era robado y me impactó. Por poco me mata, y entonces se dieron a la fuga llevándose varias cosas y dejándome por muerto", expresó.

Del Río agradeció a las personas que observaron y grabaron lo ocurrido, lo que le sirvió como prueba de su caso.

“Los que estaban presentes ahí, que fueron los testigos que filmaron todo, son los que le dicen a mi esposa que ellos tienen los videos de los muchachos cuando se mandan a correr y ellos mismo le sirvieron de testigo a la policía”, comentó.

Al vehículo del cubano no lo pudieron reparar. “El seguro del carro se quería comunicar con la policía porque dice que el carro que me impactó era robado y la placa era robada, que no tienen a quien reclamar”, expresó, aunque destacó que si le cubrieron los gastos médicos.

El hombre quedó pendiente a una operación, además de secuelas en piernas y otras partes del cuerpo.

“Yo me siento mal, porque yo desde que llegué a este país siempre he trabajado. Eso mismo que me pasó a mí, le puede pasar a otra familia, porque a mí mismo, yo tengo a mi esposa y tengo a mis hijos. Dime tú si me hubiera pasado algo. Hoy por hoy mi esposa no supiera ni quien fue quién me mató a mí”, declaró para reclamar mayor prontitud en el trabajo de la policía.

AmericaTeVe pidió que quien reconociera a los jóvenes involucrados que se comunicara con las autoridades a la línea de Alto al Crimen.