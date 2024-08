Yordenis Ugás celebra cumpleaños de su madre: "Que cumplas 50 más"

El reconocido boxeador cubano Yordenis Ugás compartió su felicidad con sus seguidores en las redes sociales por el cumpleaños número 50 de su madre, Milagros.

En su cuenta de Instagram, Ugás compartió primero una historia en la que se podía ver abrazando a su madre, ambos con flores en las manos.

Instagram stories / Yordenis Ugás

Luego subió un vídeo a su muro donde se ve parte de la celebración en su honor, soplando las velas de su tarta y disfrutando del feliz día que merece.

"Feliz cumpleaños mamá. Que cumplas 50 más. Y que Dios te bendiga cada día de este mundo. Gracias por existir. Necesito de tus oraciones cada segundo de mi vida", escribió sobre el vídeo que ha provocado las felicitaciones, bendiciones y buenos deseos de los seguidores.

El año pasado, el púgil también celebró la nueva vuelta al sol de su madre con un profundo mensaje de amor y agradecimiento hacia ella: "Feliz cumpleaños para mamá. Feliciten a mi Santa (Milagros). La vida no ha sido fácil para nosotros. Estuvimos casi 9 años cuando salí de Cuba sin vernos, ella no ha podido estar en muchos momentos importantes para mí, yo no he podido estar en muchos momentos importantes para ella. A veces pienso que todo lo que hemos pasado ha sido por ser único hijo, ser único hijo no es fácil, la vida los separa, la vida molesta", dijo en esa ocasión.

"No quería, pero escribiendo esto y mis lágrimas están corriendo. Pero bueno, gracias a Dios tengo vida y ella también y económicamente he podido darle todo lo que ella quiera, aunque no sea suficiente. Mi madre me dio todo, incluida mi fe. De niño no teníamos nada, solo la fe de pelear por un mejor mañana. Que Dios la bendiga siempre. Porque necesito de sus oraciones cada segundo de mi vida", cerró su emotiva publicación.