Georgina Rodríguez vuelve a exhibir su lujo y desata críticas: "Ni Antonela se atrevió a tanto"

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, no duda en mostrar al mundo su lujoso estilo de vida a través de Instagram, donde tiene más de 60 millones de seguidores. Con su comunidad comparte sus caros gustos, entre los que destaca su colección de exclusivos bolsos o joyas de gran valor. Y precisamente su última visita a la joyería ha generado controversia en la red social.

En las historias de Instagram, Gio publicó una foto su visita a una joyería, donde dejó ver que su colección podría estar a punto de crecer. Sin embargo, la joven de 30 años no tenía claro con qué piezas de joyería quedarse y acompañó la imagen de la palabra "indecisa", insinuando que estaba considerando solo una nueva adquisición.

Esta exhibición de lujo no ha pasado desapercibida, y las críticas no tardaron en llegar. Muchos usuarios en redes sociales cuestionaron la necesidad de mostrar este tipo de contenido y criticaron a Georgina Rodríguez, mientras que otros defendieron su derecho a presumir de sus logros.

"Ella no es humilde, el dinero la hizo vanidosa", "Lo extravagante la hace tan ordinaria. Menos es más principio básico. En fin, cada quien con lo suyo", "Ni Antonela se atrevió a tanto", "Ella me cae mal por vanidosa, vengan como quieran", "Me compro una pizza y no como mañana", "Ridícula", "Yo estoy indecisa, solo me alcanza una comida. ¿Como hoy o mañana?", "Quisiera esta indecisión en mi vida y no si pago el cable o la luz" o "Ella me encanta. La que puede, puede", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales sobre el tema. Y tú, ¿qué opinas?