Costumbres que una cubana en México no puede olvidar

Una cubana residente en México ha sorprendido a sus amigos con anécdotas surrealistas sobre la vida en la isla, que demuestran que, aunque esté lejos, no puede olvidar sus raíces.

Entre risas, la usuaria de TikTok Gabby Guerra (@gabbyguerra335) contó a su compañera de trabajo cómo en Cuba, si no comes arroz, no has comido de verdad.

Para los cubanos un plato sin el cereal es como si solo hubieras hecho una merienda. Este hábito es tan fuerte que, incluso en tierras mexicanas, se asegura de que nunca falte arroz en su plato.

Otra historia que ha dejado a todos atónitos, es el transporte público. En pleno siglo XXI se usan todavía las carretas de madera tiradas por caballos, algo común en las zonas rurales de la isla.

Gabby también sorprendió a su amiga mexicana al contarle sobre el uso del papel sanitario. Debido a las décadas de escasez, los cubanos aprendieron a aprovechar hasta el cartón del rollo.

Estas vivencias parecen sacadas de un guion de cine, pero son parte de la realidad que aún acompaña a esta cubana.

Las costumbres siguen recordándole a Gabby que, a pesar de estar lejos de su tierra, nunca dejará de ser quien. Debe valorar las cosas buenas que han llegado a su vida para seguir luchando por cumplir más sueños.