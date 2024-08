Accidente en Centro Habana: Moto y auto colisionan en plena calle Zanja

Usuarios en redes sociales reportaron del choque entre una moto marca Kawasaki y un auto moderno en la calle Zanja, de La Habana.

El hecho ocurrió al mediodía de este jueves y al parecer no dejó personas lesionadas de gravedad y solo daños materiales en ambos medios de transporte, según fotos compartidas por el usuario Alistair Riddell en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!".

Captura de Facebook/Alistair Riddell

En el apartado de comentarios de la publicación realizada en el grupo de Facebook “Accidentes Automovilísticos en cuba” un usuario señaló que estuvo presente al momento del impacto.

Captura de Facebook/Alejandro V. Chassagne

“Señores les cuento que la moto iba delante de mí y el auto no lo vio y no le respetó el derecho de vía, es lamentable que no exista la cortesía vial si todos la practicáramos no sucederían cosas como estas, precaución que estamos en vacaciones”, escribió el internauta.

Sobre el chofer de la moto, el internauta especificó que “estaba bien protegido y nada serio”, para indicar que los golpes no fueron graves.

Captura de Facebook/Alaín Fernández

En el lugar fue posible ver la presencia de agentes de la policía cubana para restringir la circulación de vehículos en la zona.

La calle Zanja es una de las arterias más transitadas de la capital cubana, aun cuando no sea la más turística ni la más renombrada. Atraviesa buena parte del centro habanero, desde el Barrio Chino hasta la concurrida avenida Infanta. Se intercepta con otras populosas calles, como Belascoaín y Galiano.

Recientemente, otro accidente, la noche del pasado miércoles, ocurrió cuando un chofer de un camión estatal cubano resultó lesionado tras caer el vehículo desde el puente de Santa María del Rosario, ubicado en el municipio habanero de Cotorro.

El internauta Oscar Luis Castañeda en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, indicó que al chofer del vehículo lo trasladaron al policlínico para darle atención médica.