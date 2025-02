Familia de joven madre accidentada en Las Tunas exige su traslado urgente a La Habana para ser operada

Vídeos relacionados:

La familia de Yailen Izada Velázquez, una joven madre de 32 años gravemente herida en un accidente de tránsito en Las Tunas, lanzó este sábado un desesperado llamado en redes sociales para exigir su traslado urgente a La Habana, donde podría recibir la cirugía que necesita para salvar su vida y evitar quedar con secuelas irreversibles.

Yener Baez, hermana de la víctima, informó en Facebook que el accidente ocurrió el domingo 26 de enero, cuando la moto en la que viajaba fue impactada, provocándole múltiples fracturas en la cabeza, pelvis, cadera, clavícula, tabique, fémur y muñeca.

Captura Facebook / Yener Baez

Tras el impacto, fue ingresada de urgencia en el Hospital Provincial Ernesto Guevara, de Las Tunas, donde se determinó que requería una operación inmediata de cadera, que debía realizarse en un plazo de 24 a 48 horas.

Sin embargo, la intervención no se ha realizado debido a que no hay un arco en C disponible en toda la región oriental ni a nivel nacional, equipo esencial para este tipo de cirugía.

El lunes 27, los médicos detectaron además una fractura en la cabeza, por lo que fue trasladada a la sala de neurología para ser evaluada por especialistas en ortopedia y neurocirugía.

Sin embargo, Baez denunció que, a pesar de la gravedad de sus lesiones, el hospital no ha realizado ni siquiera una tomografía para evaluar el daño en su cabeza.

A casi una semana del accidente, los familiares han visitado constantemente la dirección del hospital y de salud municipal, bajo la responsabilidad de Carlos y la doctora Nela, quienes han asegurado que resolverían el traslado de la paciente al Hospital Ortopédico Frank País en La Habana.

Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado nada, mientras su estado de salud sigue deteriorándose, subrayó Baez.

La joven accidentada es madre de dos niños pequeños, quienes la esperan en casa mientras su salud se complica con cada día que pasa sin recibir la operación que necesita.

Su hermana denunció que los ortopédicos que la atienden, identificados como los doctores Dayán y José, le dieron el alta el miércoles, sin tomar en cuenta que su vida sigue en peligro y que podría quedar sin movilidad si no recibe el tratamiento adecuado a tiempo.

“Ellos no sufren porque no es su hermana, su hija o su familia. No les importa que dos niños pequeños se queden sin su mamá”, denunció su hermana Báez, en una publicación en Facebook, donde pidió ayuda para visibilizar el caso.

Además, aseguró que ya cuentan con un vehículo para trasladarla hasta La Habana, pero la Dirección de Salud y el hospital siguen demorando la autorización, dejándolos en un limbo burocrático que pone en riesgo su vida.

Ante la falta de respuestas de las autoridades sanitarias, Báez hizo un llamado en redes sociales para exigir el traslado inmediato de su hermana y evitar un desenlace trágico.

“Cada día que pasa es un día menos de esperanza para ella y sus hijos. No queremos que quede sin caminar o peor, que nuestros sobrinos lloren por la ausencia de su mamá”, escribió en su publicación.

Las precarias condiciones de los hospitales, la falta de insumos y medicamentos, sumadas al burocratismo, ponen en riesgo constante la salud de los pacientes en Cuba.

En enero pasado, una embarazada casi pierde la vida en Matanzas a consecuencia de una rotura en el ascensor del Hospital Ginecobstétrico José Ramón López Tabrane, el más antiguo de Cuba.

La propia prensa oficialista reconoció que el hecho fue alarmante, pues la paciente llegó en estado crítico por una hemorragia obstétrica, y “estuvo a punto de perder la vida debido a la falta de un ascensor operativo” en el centro hospitalario.

Ese mismo mes, la madre cubana Camila Leyva Obregón pidió justicia tras la muerte de su bebé recién nacido en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, Granma.

Según su testimonio, el niño falleció a los 11 días de nacido debido a lo que considera una serie de negligencias médicas y una atención deficiente por parte del personal del hospital.

