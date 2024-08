Luis Silva comparte adelanto del próximo episodio de estreno de "Vivir del Cuento"

El pasado lunes los televidentes cubanos se quedaron esperando un nuevo capítulo de Vivir del Cuento, y para tranquilidad de los seguidores de este humorístico pronto llegarán otras entregas.

Luis Silva, el actor y humorista que da vida a Pánfilo, compartió en su Instagram un adelante del próximo episodio de estreno.

“Simultánea de ajedrez” será el título de este capítulo en el que todo parece indicar Pánfilo y Chequera se meterán otra vez en líos.

Un aparente “complot” al negocio de Chacón en una encuesta en el barrio, un inodoro tupido y las piezas para arreglarlo que llegan a precios exorbitantes, son solo algunos de los problemas que tendrán que enfrentar los protagonistas de Vivir del Cuento.

A la expectativa del estreno están los seguidores de Silva, pues todavía no ha dicho la fecha en la que saldrá al aire: “Hay que ver para qué lunes será porque por cualquier cosa no lo ponen”; “No puedo creer que tengamos otro capítulo qué bueno ya vi el de agosto 5. Buenísimo como siempre”; “Este lunes nos quedamos esperando otro”; “Saben que su pueblo los espera con ansias”; “Desesperada porque llegue el lunes ya. Podrán seguir emigrando actores, pero de verdad el programa no perderá nunca su buen sentido del humor”.

La pasada semana, Pánfilo fue dado de baja sin su consentimiento de la libreta de abastecimiento,y se vio envuelto en una interminable maraña de papeles y burocracia. ¿Alguna similitud con la realidad?