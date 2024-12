Captan a Luis Silva en vuelo a Estados Unidos e internautas se preguntan: ¿Se quedará?

Vídeos relacionados:

El humorista cubano Luis Silva, conocido por su personaje de Pánfilo, fue captado en un vuelo de la aerolínea American Airlines con destino Miami, lo que ha desatado una lluvia de especulaciones sobre si finalmente decidió emigrar a Estados Unidos.

La foto del comediante la compartió en Instagram el influencer Un Martí To Durako, pero hasta el momento Silva no ha hecho declaraciones al respecto.

Varios internautas se preguntan si decidió salir definitivamente de Cuba, pues para nadie es un secreto que el artista y su familia tienen visa a Estados Unidos y han viajado en varias ocasiones.

“Se cansó de estar viviendo del cuento”; “Esta vez no sé por qué creo que no regresa”; “Otro más que termina su servicio en Cuba y le dan como nueva misión el área de Florida”; “Él tiene visado hace años y su esposa también, pero si se queda felicidades”; “Hace bien libertad y desarrollo”; “Me alegra mucho, todo el que pueda ser libre que lo sea”; “Se asustó con la dictadura”; “Bueno ya no tenía nada más que sacarle al sistema después de haber vivido de él muchos años”; “Mucho había demorado. Quién resiste aquello; solo el que no tiene cómo irse huyendo de la dictadura”, opinaron algunos en los comentarios al post de Un Martí.

En las últimas semanas el actor ha mantenido en redes un silencio casi absoluto, algo que se atribuye a un viaje definitivo o a la censura sobre el espacio Vivir del Cuento.

Según la información que ha circulado recientemente, Silva habría sido “retirado” de la televisión cubana, justamente por la censura que se le impuso al popular humorístico.

“Lo cierto es que el programa ya estaba siendo incómodo para la clase dirigente y también el personaje de Silva, pero no se atreverían a meterse de frente con él porque sería otro escándalo”, dijo al medio CubaNet una fuente cercana a la producción de Vivir del Cuento.

