Cubanoamericano Bob Menéndez retira su candidatura al Senado y termina su carrera política

Un mes después de haber sido declarado culpable de varios cargos de corrupción, el senador cubanoamericano Bob Menéndez anunció que abandona la carrera al Senado de Estados Unidos como candidato independiente, con lo cual puso fin a cinco décadas de carrera política.

Menéndez, senador demócrata por Nueva Jersey, había comenzado una campaña como candidato independiente después de que en marzo pasado decidiera no presentarse a la reelección demócrata en noviembre, debido a las críticas surgidas en el Partido por las acusaciones de soborno en su contra.

La agencia EFE informó que Menéndez no buscará la reelección para otros seis años en la Cámara Alta, tras confirmarse que envió un correo electrónico a la directora interina del organismo electoral de Nueva Jersey pidiéndole que se quitara su nombre de la boleta.

Por su parte, el gobernador demócrata de Nueva Jersey, Phil Murphy, nombró a su exjefe de gabinete, George Helmy, para reemplazar temporalmente al político cubano hasta que concluya esta legislatura, en enero. "Es un trágico final para una larga y productiva carrera en el servicio público", expresó.

El cubanoamericano representaba a Nueva Jersey en el Congreso como demócrata desde 1992, primero como representante y luego como senador a partir de 2006. En el Senado se desempeñó como presidente del Comité de Relaciones Exteriores, donde luchó contra la dictadura castrista y a favor de un cambio hacia la democracia en Cuba.

En julio, fue declarado culpable de 16 cargos de corrupción, que incluyen aceptar sobornos en forma de oro, dinero en efectivo y un automóvil de lujo. Los fiscales argumentaron que abusó de su influencia política para proteger a sus aliados de investigaciones legales y beneficiar a asociados, incluida su esposa.

"Nunca he violado mi juramento público. Siempre he sido un patriota de mi país", declaró a los periodistas fuera del tribunal tras ser hallado culpable. "Tengo toda la fe en que la ley y los hechos no sustentaron esa decisión y que tendremos éxito en la apelación", agregó.

La sentencia se conocerá el 29 de octubre.