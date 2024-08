El Yonki envía mensaje de apoyo a El Taiger mientras permanece en la cárcel

El pasado 28 de julio El Taiger fue arrestado en Miami y desde entonces permanece en prisión, lo que ha llevado a algunos de sus colegas en la música, entre ellos El Yonki, a compartir en sus redes sociales mensajes de apoyo para el reguetonero.

“Hermano mío precisamente hoy me salió esta foto en mi recordatorio de veras se te extraña, hoy que estás en el lugar donde el silencio, las dudas abundan, las preguntas por muy difíciles que sean tienen una respuesta. El mundo nos juzga sin piedad y más a nosotros los artistas sin saber las causas ni con las cosas que tenemos que lidiar día a día y hoy que conozco el dolor de perder a una madre, perder a un padre la vida no es igual y todos no aceptamos la amarga realidad de la misma manera. En mi caso solo vivo porque respiro, vivo por inercia, somos como el payaso hacemos reír a las personas llorando por dentro”, reflexionó en su Instagram El Yonki quien, al igual que El Taiger, perdió a sus padres.

Junto a una foto de ambos añadió: “Eres un gran hombre, un gran ser humano y sé que vas a salir de esto dando la mejor versión de ti. Sabes que aquí cuentas con un hermano a cambio de nada y públicamente te doy las gracias por apoyarme cuando pocos lo hicieron”.

Recientemente, también a través de las redes, Dany Ome y Yulién Oviedo pidieron libertad para El Taiger.

El reguetonero fue arrestado bajo cargos de robo a mano armada y agresión y según trascendió en su audiencia ante la corte, la víctima es su novia Suilen Díaz. En ese momento el cantante no pudo salir bajo fianza debido a otro caso pendiente por un delito mayor.