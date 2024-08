Vecinos ayudan a apagar un auto en llamas en una calle de Cuba

El capó de un auto marca Peugeot 306, con chapa estatal, se incendió la mañana de este jueves sin que hubiese que lamentar la pérdida de vidas humanas o lesionados, gracias al rápido actuar del chofer y de vecinos de la calle donde ocurrió el hecho.

En un video compartido en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!” se puede apreciar como el chofer del auto saca un extintor y logra controlar el fuego.

Captura de Facebook/Participante anónimo

Al unísono, vecinos apoyaron con cubos de agua para evitar que dentro del capó, que costó trabajo abrirlo, no quedaran llamas.

“Mi carro una vez me cogió candela y lo primero que hice fue abrir el capó y apagar todo”, comentó un usuario para recalcar que esa acción es fundamental si se quiere apagar el fuego en su totalidad.

Otros usuarios observaron que el conductor tuviese un extintor, equipo que ayudó en buena medida a que no se propagara el fuego.

“Eh ahí la importancia de tener un extintor”, apuntó un internauta.

Opinión a la que se le agregó el criterio de otro internauta diciendo que “el Estado debería tener algún lugar donde vendan extintores, porque ese era estatal, si pasa en un particular, no hubiese extintor porque no hay donde obtenerlos”.

Sin embargo, una usuaria le respondió que si existen, pero en los negocios privados. ”Si hay, porque mi esposo compró uno hace poco y para rellenar se llevan al SEISA, busque en las redes que si hay, a mi esposo le costó 2 mil (pesos cubanos) y no hace ni un mes que lo compró”, agregó.

Los incendios de autos en Cuba han proliferado en los últimos tiempos. A finales de julio, por ejemplo, se notificó de un incendio de un Chevrolet en una céntrica esquina de El Vedado, en La Habana.

Días después se dio a conocer que el causante de este siniestro fue un cortocircuito en el vehículo.

“Estaba en la cola para echar combustible y sufrió un cortocircuito y no se pudo hacer nada”, dijo Heber Montes de Oca, al parecer el chofer del vehículo.

En la Autopista Nacional, específicamente en el tramo que recorre a la provincia de Villa Clara, cuatro personas perdieron la vida, incluidas un menor de edad, debido al impacto del vehículo contra un puente y su posterior incendio.