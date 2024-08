Osmani García cambia el pasaporte tras modificarse el color de sus ojos

El cantante cubano Osmani García “La Voz” cambió su pasaporte de ciudadano estadounidense tras modificar el color de sus ojos, según reveló este miércoles en las redes sociales.

Motivado por un susto que le dio el presentador Enrique Santos, el cantante explicó en Instagram que decidió sacar un nuevo pasaporte para evitar posibles problemas al viajar.

En su publicación, el García escribió: “Por el susto que Enrique Santos me dio ayer pues me saqué pasaporte nuevo con todo al día. Enrique me puso a pensar que, si se me aparece algún policía destacado en algún país raro viajando con mi Laura, realmente (no me dejan ingresar) si el oficial lo desea me tranca la entrada así que, ¡cambié el pasaporte!”.

García, que ahora tiene los ojos claros tras someterse a un procedimiento de keratopigmentación, añadió con humor: “Mira Enrique Santos para que no me puedas joder más. Este era mi pasaporte viejo, de ciudadano norteamericano, y me acabo de sacar el nuevo con mis ojos claros, para que no me digas que no puedo viajar más, ¿ok?”.

La popular cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, más conocida como La Diosa, sorprendió este miércoles a sus seguidores al mostrar el nuevo color de sus ojos.

Captura de Facebook / La Diosa

“Adiós ojos oscuros, estoy más que feliz”, expresó La Diosa en sus redes sociales, manifestando la emoción de haber cumplido uno de sus sueños.

Ambos cantantes cubanos, La Diosa y Osmani García “La Voz”, se sometieron a un cambio de color de ojos mediante la técnica de keratopigmentación en Eyes Color Lab, la primera clínica de Miami especializada en este procedimiento, que asegura que los resultados son naturales y permanentes.

Otro cubano que también se sometió al procedimiento de cambio de color de ojos es el cantante cubano Dayran Perdomo, según anunció en sus redes sociales.