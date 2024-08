Hermosa felicitación de Aly Sánchez a Heydy González por su cumpleaños: "¡Te quiero con todo mi corazón!"

Este 22 de agosto Heydy González está de cumpleaños y una de las felicitaciones más especiales a través de las redes fue la de su amiga Aly Sánchez.

Junto a varias fotos de momentos que han compartido juntas, Aly le dedicó unas lindas palabras que por sí solas resumen el cariño inmenso que siente hacia ella.

“¡Feliz cumpleaños a la Hidroelia más sexy! Hoy celebro a la amiga que ha estado a mi lado en los momentos más locos, más felices, y hasta en los más complicados. No solo eres la más sexy de todas mis amigas (¡y vaya que lo eres!), sino que también tienes el corazón más grande y la risa más contagiosa”, le aseguró la actriz y comediante a su amiga.

“Son 19 años de amistad, de aventuras compartidas y de secretos bien guardados ¿Quién diría que después de todo este tiempo seguiríamos estando aquí? Gracias por recordarme siempre que la vida se disfruta mejor con una buena dosis de humor y una amiga increíble al lado. Hoy te celebro a ti, mi hermana del alma, y espero que este nuevo año te traiga tanto amor, éxito, y felicidad como los que siempre das a los demás. ¡Te quiero con todo mi corazón!”, concluyó Aly Sánchez su texto.

En los comentarios Heydy respondió a sus palabras con ese amor infinito que siente hacia y que durante años han compartido.

Captura Instagram / Aly Sánchez

“¡Gracias hermana mía! La vida ha sido muy generosa conmigo no me dio hermanos de sangre, pero me dio la bendición de tener hermanos de alma. Tu amistad es de las cosas lindas que me ha pasado en la vida y le agradezco a Dios y a todo lo que existe el privilegio de tenerte siempre conmigo en las buenas y en las malas. Que la vida nos siga manteniendo unidas por siempre mi tata ese es el mejor regalo. ¡Te amo mucho!”, escribió Heydy.

En este nuevo aniversario de vida no faltaron las fotos y Heydy en su Instagram compartió unas hermosas instantáneas junto a su hija Galilea, su pareja Eddy Borges y sus padres.