¿Se cambiará el color de sus ojos? Eduardo Antonio busca la opinión de sus seguidores

En medio de lo que parece ser la tendencia del momento en materia de estética ocular, cambiarse el color de los ojos, Eduardo Antonio sorprendió a sus seguidores en Instagram buscando su opinión respecto a este posible cambio.

“¿Qué color les gustaría?”, preguntó a sus followers junto a tres fotos en las que aparece con distintos colores en sus ojos, un filtro para simular cómo quedaría esta transformación.

Los criterios estuvieron divididos, algunos aseguraron que con su color natural no necesita estos cambios, otros se debatieron entre el verde y el azul.

“No me gusta ninguno. Usa los que vienen de fábrica mejor”; “Estarán muy a la moda pero me gusta el que Dios te dio tus ojos son bellos y son únicos ese color puedes estar seguro solo es tuyo”; “Ninguno se ve natural”; “Uf, azules mi Divo, combinan con tu forma de ser”; “Hola corazón, pues verde”; “Definitivamente me encantan verdes”; “Los tuyos están perfectos y bellos. Divo los ojos son muy delicados no los toques”, comentaron sus seguidores.

Aunque El Divo de Placetas es amante de los retoques estéticos y de estar muy a la moda, no ha dicho aun si esta es una decisión tomada o si simplemente fue una más de sus provocaciones en las redes.

Otros artistas cubanos como Osmani García, La Diosa y Dayrán Perdomo se cambiaron el color de sus ojos a través de una queratopigmentación, un procedimiento permanente e irreversible que ha adquirido relevancia en los últimos años y en el que los especialistas todavía no se ponen de acuerdo.