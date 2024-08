Publican video de arresto de un padre cubano que olvidó a su hija en un auto en Florida

Un video muestra el momento en que un padre de origen cubano fue arrestado en West Palm Beach por dejar a su hija de tres años dentro de un auto apagado y expuesta a un intenso calor, mientras él iba a un establecimiento de Sam’ Club en la citada ciudad del condado de Palm Beach.

El incidente ocurrió en mayo, pero en las últimas horas se han viralizado en TikTok las imágenes grabadas por la cámara corporal de un policía que revelan cómo fueron los minutos siguientes a que el hombre salió corriendo del mercado hasta que fue arrestado.

El cubano, de 42 años e identificado como Raúl Rielo Fernández, al ser interrogado por la policía alegó que había olvidado que su hija estaba en el vehículo en el momento en que se bajó a hacer unas compras.

Fueron las sirenas de una ambulancia las que lo alertaron de que algo estaba ocurriendo fuera, y ahí salió corriendo gritando “my baby, my baby”.

Al ser interrogado sobre el motivo por el cual dejó a la menor en el auto sola, el cubano pidió que “in spanish”, lo que hizo que acudiera a la escena otro agente que sirvió de traductor.

Otra parte del video muestra el llanto y la desesperación de la niña cuando se vio rodeada de gente extraña y hablándole en inglés. Un paramédico de origen hispano la cargó, le preguntó el nombre de su papá y la niñita contestó que “Raúl”.

Un tercer momento de las duras imágenes muestran la llegada de la madre, quien a pesar de todo mantuvo la calma, pidió ver a la niña, la abrazó y trató de consolarla.

Cuando Raúl Rielo fue preguntado nuevamente sobre cómo se desarrollaron los hechos. Explicó que fue “un error humano” y que no la había dejado intencionalmente.

“Eso es un pedazo tuyo”, dijo en referencia a niña; “Es mi princesa, es mi todo”, añadió.

“No tengo excusa, es un erro, mi error”, subrayó.

En el momento en que fue montado en el vehículo, Raúl Rielo agradeció la rápida actuación de la policía, pero al mismo tiempo mostró preocupación sobre cómo le afectaría lo sucedido en lo relativo a su proceso de residencia.

El agente que hablaba español se mostró empático y le dijo que no le afectaría porque lo sucedido era un accidente, “no era criminal”.“Lo que pase conmigo no me interesa […] Le quiero dar las gracias actuaron rápido”, se le escuchó decir al cubano una vez que fue montado en el vehículo policial.

No obstante, el video reseñó que el cubano fue acusado de negligencia infantil por dejar desatendido a un niño en un vehículo de motor.

En el momento en que se dio a conocer la noticia, en mayo, trascendió que aunque Rielo le dijo a las autoridades que solo demoró 15 minutos, la policía determinó que había tardado 31 minutos.

Según el reporte previo del hecho, fue un cliente que vio a la pequeña sola en el interior del carro el que buscó a un oficial, mientras otros testigos sacaron a la niña del auto, que estaba sin llave.

Mientras esto ocurría el padre estaba en el interior de la tienda haciendo compras e incluso ingresó a la zona de licores, según revelaron las autoridades tras consultar las cámaras de seguridad del establecimiento.

“Cuando la sacaron y llegó nuestro oficial ella estaba sudando muchísimo. Estaba roja y estaba llorando”, dijo Mike Jachles, portavoz de la policía de West Palm Beach, en declaraciones recogidas entonces por Telemundo 51.

En el momento en que la menor fue rescatada del interior del vehículo la temperatura al sol era de 92 grados Fahrenheit, pero dentro del auto era mucho mayor.

“La temperatura dentro de un vehículo cerrado puede llegar a ser mortal en menos de diez minutos. Si la temperatura del aire está en 90 grados, dentro de un vehículo cerrado puede llegar a 120 ó 130 grados en diez minutos”, explicó el meteorólogo Robert Molleda.

Los oficiales determinaron que la temperatura en el auto mientras la niña estaba dentro aumentó al menos a 117 grados Fahrenheit.

Al menos 1,093 niños han muerto en Estados Unidos por un golpe de calor entre 1990 y 2023 tras ser olvidados en vehículos cerrados y sin ventilación, sobre todo durante el verano, según un estudio elaborado por Kids and Car Safety divulgado este viernes.

El estado de Texas ocupa el primer lugar de las muertes, con 155, seguido de Florida (118) y California (65).

La mayor parte de estas muertes se producen bajo tres circunstancias: los niños son olvidados en los vehículos (55 %), acceden al auto por sí mismos (25 %) o son conscientemente dejados dentro del vehículo (15 %).

De media, cada año fallecen en Estados Unidos unos 38 niños en vehículos a causa de un golpe de calor, siendo 2018 y 2019 los dos peores años de estos últimos 33, con 54 y 53 muertes, respectivamente.

En 2023 fueron 29 las muertes accidentales infantiles en vehículos a altas temperaturas, con el estado de Florida a la cabeza, con siete niños fallecidos.