Edesio Alejandro ingresado grave en Madrid por un tumor de columna derivado de un cáncer avanzado

El reconocido músico y compositor cubano Edesio Alejandro se encuentra ingresado en estado grave en Madrid debido a un tumor de columna, una complicación derivada del cáncer de cáncer de próstata que padece hace cuatro años.

Según reveló una fuente cercana al portal independiente CubaNet, está en tratamiento para la enfermedad, pero los médicos le comunicaron a sus familiares que presenta "una metástasis avanzada".

"Edesio sabe el estadio de su cáncer, pero está luchando con optimismo y está recibiendo la mejor atención posible", dijo un amigo.

El actor, cantante y promotor musical conocido como Miguel Elkubanisimo abrió una cuenta en la plataforma GoFundMe para recaudar dinero que se destinará a pagar un tratamiento alternativo que puede ayudarlo y que dura de uno a dos años. El costo asciende a 36,000 euros.

"No vamos a esperar a tener el presupuesto completo para comenzar. Cada pequeña contribución cuenta y nos permitirá ir adquiriendo los medicamentos y productos necesarios para que Edesio inicie su tratamiento lo antes posible", señaló Elkubanisimo.

Idolka de Erbiti Sánchez, la esposa del músico, señaló que han logrado un avance con las radiaciones. "En septiembre empiezan las quimioterapias, una sesión cada dos semanas", subrayó.

El propio Edesio aprovechó la campaña de recaudación de donaciones para dar detalles de su estado de salud y agradecer por todas las oraciones que se hacen por su recuperación.

"Estoy ingresado en un sanatorio en Madrid. Aunque el cáncer no me ha vencido, estamos en una lucha muy cercana y las cosas no van bien. Estoy en el sanatorio porque la enfermedad está causando mucho dolor, y así estaremos hasta que Dios decida", expresó.

El prestigioso arreglista y compositor de 66 años explicó que encontraron una medicina alternativa con los productos de 4Life Research, que según han leído, tiene muy buenos resultados.

"Desafortunadamente, no podemos costear este tratamiento, pues es costoso y además tiene larga duración, aproximadamente entre uno y dos años. Gracias a un querido amigo y artista, Miguel Elkubanisimo, su familia y la Dr. Dayami Tantanini hemos conseguido el primer mes del tratamiento", comentó.

Edesio, quien tiene la ciudadanía española, se encuentra en Madrid desde finales de 2021 porque en Cuba no tenía tratamiento médico por la crisis sanitaria que atraviesa la Isla.

"Vine porque llevo cuatro años conviviendo con el cáncer de próstata. En estos últimos tiempos se acabó en Cuba la medicina que controla ese cáncer [...]. Entonces tengo que estar aquí, no me queda otra. Si quiero vivir, tengo que estar aquí", reveló en marzo a Diario de Cuba.

Gracias a la medicina española ha podido tratarse la enfermedad, a pesar de estar muy avanzada. Y aunque tiene dificultades financieras y le han faltado apoyos esperados en España, mantiene la esperanza de la recuperación.

Su historia es otra muestra más de las carencias del sistema de salud cubano. Hasta los artistas reconocidos como él sufren la escasez de fármacos e insumos.

"Pasamos por las mismas situaciones que han pasado todos los cubanos. (...) Han ido faltando medicamentos hasta que la situación en estos momentos es caótica realmente. Medicinas que se fabricaban en Cuba, ya no se fabrican", lamentó.

"Realmente yo estaba tratado por los mejores médicos. Lo que pasa es que va más allá del médico. Hay veces que no hay ni el reactivo para hacer el análisis", denunció.