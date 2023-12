Edesio Alejandro: "Soy un tipo de barrio, que se cultivó, leyó y estudió, pero siempre he seguido a mi corazón"

Si esto fuera un guión para una película empezaría presentando una ciudad por la que el mar suspira, una ciudad azul con sus calles ingrávidas y muy musicales, con un Prado adornado por leones, calles de una ciudad picaresca y honda, ciudad de luna llena y sol puro; en ese guión conoceríamos el barrio de San Leopoldo y allí veríamos a un niño inquieto y bandolero que fue parte de una banda pero… de rock.

A ese niño le gusta soñar tanto que le parece escuchar todo el tiempo el aleteo de los pájaros al igual que una rumba, un rap o una conga. Ese niño convertido en artista ¡y qué artista! es el maestro Edesio Alejandro.

Hecha la presentación, mínima, que requiere nuestro entrevistado comienza el cara a cara con el señor Edesio Alejandro, quien hoy se encuentra en Madrid, esperando recuperarse de una molesta dolencia.

Cortesía CiberCuba

Gracias por tu linda presentación, quiero hablarte como siempre desde la verdad: me estoy recuperando de cáncer de próstata y llevo un año viviendo en España por esta razón.

San Leopoldo barrio caliente; desde muy pequeño tocábamos rumba encima de los automóviles. Esa fue mi primera escuela, rumba, conga de carnaval a los que íbamos a arrollar y a conguear. Yo era el típico delincuente juvenil y mi madre tratando de sacarme de ese mundo me llevaba a ver ballet, conciertos de la orquesta sinfónica, teatro, cine.

A los 11 años hicimos un grupo de rock, yo tocaba batería y después me fui a otro a tocar guitarra. Ella supo que habían abierto convocatorias en el conservatorio y como la música me atraía y sobre todo con el afán de sacarme de la calle, me propuso hacer las pruebas y aprobé. Cuando entré en el conservatorio sentí que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida: ¡MÚSICA!

Eres músico, productor, arreglista, director, compositor y realizador de cine y en todas eres un jonronero ¿cuál es la clave para que tus creaciones tengan el éxito, la pegada que tienen?

Aunque estudié música, la intuición ha sido mi mejor arma; lo he hecho todo con el corazón y además del conocimiento en muchos momentos he tenido la guía de Dios, que siempre me pone delante la decisión correcta. Soy un tipo de barrio, que se cultivó, leyó y estudió, pero siempre he seguido a mi corazón.

¿Hay una creación, una obra tuya en específico que tanto espiritual como económicamente marquen un antes y un después en ti?

Con la serie Hoy Es Siempre Todavía quise cambiar la música que se hacía en la televisión por sonoridades modernas; luego hice la ópera Rock Violente, la primera de Latinoamérica, que constituyó un gran espectáculo teatral con música rock.

Después vino Clandestinos, le puse rock y electrónica al cine, según la crítica cambié la sonoridad del cine cubano. En mi primer disco Black Ángel donde está el tema Blen Blen, mezclé lo que traía del barrio con música del mundo, hicimos todo diferente, inventamos armonías. Gerardo García mi coautor y yo tuvimos mucho éxito, entramos a los charts de MTV, entre otros grandes resultados.

Después vino el dúo con Gladys Knigth, hicimos un chachachá con soul y fue un hit mundial. Produje el último disco de Scatman John y mezclé mambo con dance. Siempre he tratado de cambiar la lógica de las cosas.

Los músicos, los artistas en general son atletas del alma y el espíritu, la creación es un acto de amor y fe y es volátil, se escapa; pero quizás coincidas conmigo que cuando mandas amor… ¡Eso llega muy hondo y es una forma de existir!

Yo sé que debajo de tu piel hay una generosidad excelsa y que tú y tu amado hijo Cristian Alejandro realizan una labor altruista, “Por tu Amor". Háblame de este proyecto ¿tienes apoyo gubernamental y de las instituciones culturales del país?

Nuestro trabajo es muy difícil, imagínate una persona escucha una canción, le llega al corazón y la hace parte de su vida; eso para nosotros es una bendición. Cristian y yo, para de alguna forma reciprocar el amor que la gente nos ha dado, hicimos el proyecto “Por tu amor”, sin ganancias, para darle a la gente que más lo necesitaba un poco de esperanza en hospitales, casas de niños sin amparo filial y escuelas; esos fueron algunos de nuestros escenarios.

La gente nos abrió su corazón, pero nunca tuvimos apoyo de las instituciones culturales del país, nunca les interesó y fue imposible seguir solos. Lo llevamos a México con el Instituto Latino de la Música; en República Dominicana, Cristian grabó una versión merenguera con Johnny Ventura y otra salsera en Puerto Rico con Andy Montañez. El proyecto se terminó por falta de apoyo.

Eres muy polifacético y prolífero dentro de la creación artística, además multipremiado nacional e internacionalmente. ¿Cómo llevas la profesión, administras el tiempo y atiendes a la familia esa tan robusta, bonita y estable que tienes?

Sin el apoyo de mi esposa Idolka no hubiese sido posible nada. Ella además de otras funciones como fotógrafo de todos los proyectos, lleva la casa y se ocupaba de Cristian cuando era chiquito.

Con Idolka y su grupo / Cortesía CiberCuba

Con Cristian todos saben que somos uno, hacemos casi todos los proyectos juntos, música de películas, todo. También mis hermanos, sobrinos y cuñados han sido parte importante en todos los proyectos; mi hermano Alejandro fue mi productor. Mi padre, mi representante y mi madre, mi asesora.

Con su hijo / Cortesía CiberCuba

Has compartido escenario con grandes de la música y el cine de Cuba y el mundo ¿qué ha sido para ti: emoción, aporte profesional, enseñanza que tributar?

He sido muy feliz porque he hecho lo que he querido en cada momento de mi vida y aunque nunca fui apoyado por las instituciones ni las disqueras cubanas he hecho la música que me ha dado la gana literalmente.

He tenido la suerte de compartir con grandes estrellas del mundo las cuales me han aportado muchísimo, entre ellos Gladys Knigth, Charles Fox, Scatman John, Johnny Ventura, Danny Rivera, Adriano Rodríguez, Fernando Pérez, Chijona, Rolando Diaz y Daniel Diaz Torres, por solo mencionar algunos… ¡Dios ha sido muy generoso conmigo! He tenido éxito junto a ellos en el mundo y les agradezco mucho.

“TV cubana saca del aire el programa del hijo de Edesio Alejandro por falta de presupuesto” Este fue un titular que vi y me llamó la atención porque, en mi opinión, siguen en la televisión programas que nadie ve, repetidores de ideas y pensamientos unidireccionales y absurdos, que nos machacan como semillas de almendras; sin embargo, el programa de Cristian Alejandro era para entretener, incluida la belleza con tino y buen gusto del presentador que es muy telegénico y coherente.

¿Realmente lo sacaron del aire por falta de presupuesto o es que la mediocridad no soporta la luz, lo distinto?

En Zona con Cristian Alejandro, un programa que hicimos con todo nuestro amor, desde el principio tuvimos sus detractores. Era un show diferente, un presentador muy bien vestido hablando de manera coloquial, sin rigidez, sin chabacanería (algo muy común en estos tiempos), con entrevistas ligeras y menos manidas, desde el corazón, un programa para relajar y divertirnos.

Hicimos locuras como entrevistar al boxeador Julio César La Cruz encima del ring, entrándose a piñazos con Cristian, y como colofón un dúo con el artista invitado donde el presentador demostraba que podía cantar cualquier género. Quiero decirte algo como profesional, Cristian está entre los mejores cantantes de Cuba y eso la gente lo reconoció.

El programa llegó al corazón del pueblo que se molestó mucho cuando lo quitaron. Se manejó que se terminaba por falta de presupuesto y aunque era un problema real, sé que detrás de esa decisión había unos pocos detractores pero con gran poder en los medios diciendo que era un programa frívolo, banal y otras sandeces.

Fue una mala decisión quitarlo, todavía la gente nos dice que vuelvan a ponerlo. Nunca ni Cristian ni yo tuvimos tantas opiniones lindas y positivas juntas. Fueron cientos de miles de opiniones favorables al show, nos dolió mucho que lo sacaran del aire.

La Cuba de hoy, donde habita la desidia, la insuficiencia de la sanidad (ajeno a los médicos que hacen esfuerzos extraordinarios), la inflación de los productos del mercado, tiendas en MLC, salarios bochornosos, la falta de energía eléctrica y de abasto de agua reiteradamente… ¿qué opinión te supone?

No sé por dónde empezar, no me gusta hablar de estos temas tan neurálgicos y aclaro que yo no les tengo miedo, pero la polémica lleva a la división y mi misión en este mundo es unir a la gente, dar amor; nunca me ha gustado meterme en nada que no sea mi arte pues considero que todo lo demás y fíjate bien como lo digo, todo lo demás, es una mierda y perdonen la palabra.

Toda mi obra ha estado en función de hacer feliz al que me escuche, lo he hecho aún en los peores momentos de mi vida y cuando empezamos a hablar de estos temas empezamos a dividir… ¡pero no puede taparse el sol con un dedo!

A mi juicio, que no soy un experto en política ni economía, no es la primera vez que se equivocan. Constantemente implementan medidas que afectan más a la economía personal de la gente más humilde que es la inmensa mayoría.

Cada vez hay más personas molestas, inconformes. Durante la historia de la Humanidad muchos hombres han generado “ideas y conceptos” con objetivos de “mejorar la sociedad” y en el fondo han sido más de crecimiento personal que sociales y al final lo que han logrado es afectar a muchas personas, eso ahora mismo es una práctica constante en Cuba, es una pena, y me produce mucha molestia.

Al respecto, hay un destape de opiniones sobre la situación general de Cuba, ya nadie se cohibe. ¿Crees que dar tu criterio sobre la situación ciudadana en general es un peligro?

No lo creo, si aprendemos a apreciar el sentimiento de la gente, a pesar de la difícil y precaria situación que tiene el país, se podía empezar a mejorar. El pueblo siempre tiene la razón y eso es lo que habría que mirar.

Si hay gentes que no están de acuerdo… ¡no tendrían que estar presos por discrepar! Disentir es un derecho personal de cada cual, hay falta de diálogo. Siento que una mirada con una perspectiva diferente podía salvar a nuestro país. Sufro mucho con lo que está pasando, me duele que tanta gente se vaya, tanto pueblo pasándola mal, tantos jóvenes sin ilusiones; tengo un profundo dolor por la ruptura de la familia.

Si esto fuera un guion para una película y ese hombre se llamara Edesio y la ciudad donde comienza este filme fuera La Habana, entonces saben que nos referimos a un gran músico cubano con un estilo muy personal, con un temperamento muy sustancioso así como generoso.

Artista que fusionó de manera armoniosa la música electroacústica con lo sinfónico, el rock, el rap, el hip hop, el funky. Además, se llama también Alejandro y como el nombre lo dice es grande y ha conquistado el mundo con su música, multipremiado a lo largo de su vastísima carrera; nombrado embajador y votante activo de las academias de cine de Hollywood y de los Goya, también de los premios Grammy y Latín Grammy.

Tres Doctorados Honoris Causa, premio Nacional de Música de Cuba, premio Batuta. Por eso, Edesio Alejandro está en la preferencia de muchos con sus "Hoy y siempre todavía" y "Por las calles", con su "Blen Blen" hasta los Alpes Suizos donde lo escuchan. Por esto mi interlocutor de hoy en "Secretos del Silencio" ha conquistado el imperio más grande de la actualidad: su familia.

Háblame de tu vida en estos últimos años.

Ha sido difícil vivir lejos de casa y con esta enfermedad, perdimos a mi suegra y a mi segundo padre estando aquí. No pudimos ir pues a Idolka le habían detectado cáncer y estaba de post operatorio. Hemos vivido momentos duros, ha sido complejo insertarme en este país pues aunque muchos nacimos de abuelos “gallegos” no tenemos raíces, historia.

Hemos crecido ante las decepciones, no traté de entrar como compositor de cine. Vine con los pies en la tierra, pensé trabajar como asistente de edición, de sonido o imagen… ¡nadie me dio la mano!

Lloramos mucho, fueron meses difíciles, no sabía qué hacer. Un día desperté y sentí que tenía que generar yo el producto que Dios me estaba dando, la oportunidad de reinventarme. Entonces llamé a mi amigo Jesús López, quien me presentó a dos artistas gitanos, Nyno Vargas, muy talentoso que mezcla música urbana con flamenco y es uno de los grandes artistas jóvenes de este país y a Tito Losada, un tipo genial, de los grandes de la música flamenca que entre otras muchas tiene una obra monumental que se llama Misa Flamenca.

Junto a ellos y a mi coguionista Iván Barbería escribimos dos películas que siento van a ser muy bien recibidas. Ya rodamos el teaser de “El efecto Nyno” y lo estamos mostrando a varias productoras. Va a ser una película de mucha aceptación en el público joven.

Acabamos de terminar el guión “Gitano de Ley” que sobre la vida de Tito Losada, cuenta la historia de cómo el pueblo gitano llegó a España y las brutales vicisitudes que ha pasado.

Es una película histórica mezclada con fantasía, estoy seguro que va a tener mucha repercusión. Estamos localizando a Antonio Banderas para proponérsela. Jesús me contactó con Pedro Castro y Kitflus, dos monstruosos artistas catalanes y con D.Kantaca que mezcla el flamenco con la timba cubana.

Escribimos la escaleta para tres documentales, una para mi maestro de guitarra Flores Chaviano. Estamos buscando presupuesto para los tres documentales. Escribimos dos series, una que vamos a presentar a William Levy y otra sobre la vida de Álvaro Torres, y muchos otros proyectos que estamos proponiendo a productoras de Europa.

Hice junto a Cristian el spot del nuevo Ron Santiago para Europa. El protagonista fue el bailarín Carlos Acosta. Fue una experiencia genial; como ves, no hemos parado de trabajar. Mi última película Mambo Man, que dirigí con Mo Fini, ya superó los 135 premios.

Estoy haciendo trabajo social con SGAE y la fundación “Acción por la Música”. Quiero agradecer a la asociación amigos de Albacete que me dio un reconocimiento por mi trayectoria y decir que estoy nominado a la Musa Awards, el Hall de la Fama de los Compositores Latinos, agradezco.

Agradezco a Rudy Pérez, a Desmond Child y a Betsy Pérez estar nominado con grandes de nuestra música como Jorge Luis Piloto, Luny Túnez, Fito Páez, Caetano Veloso, Vico C, Rosario Flores, Juan Manuel Serrat, Jorge Drexler e Ian Chester.

No quiero terminar sin agradecer primero al gran Dios y a mis amigos Eglita y Dennys, José y Queti, Domino y Esther, a mi maestro Flores Chaviano y Ana, a mi doctora Rayna así como a Yamila, David, Mayito, Tania, Mila, Rafa Tena, Yaser, Rangel, Grilli, Esley, Alex, Mauricio Abad, Janet, Barbarita, Nanda, Tonito, a la cruz Roja, Pedro, Odalis, Marla, al padre Vladimir y su proyecto Cobijo, al padre Ricardo y la iglesia Vida Nueva para las Naciones, a mis hermanos Janet y Alejandro, mis cuñados Orlando y Mary, mis sobrinos Gabriela, Denys, Edito y Elianys y a tía Benny. Si respiro aún es gracias a ellos. Ha sido un año duro, pero con el apellido fructífero, hemos crecido y escapado de las cenizas como el ave Fénix.

Y es que el niño Edesio Alejandro siempre está pensando, con su cabeza repleta de notas musicales; le da lo mismo un violín, un cello, un fagot, una guitarra eléctrica o unos tambores batá.

Si esto fuera una película, este niño iría de pueblo en pueblo sin un centavo; así le diera una insolación, así lo aplaudieran o no y gritaría a voz en cuello que no iba a ser periodista como mamá. Sencillo… ¡ese niño iba a ser artista!