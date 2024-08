Denuncian incremento de personas sin hogar en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba enfrenta una crisis social alarmante que se evidencia con el aumento de la cantidad de personas sin hogar que pernoctan en las calles.

Esta preocupante realidad fue denunciada por el periodista independiente Yosmany Mayeta, quien ha recibido en sus redes sociales declaraciones de cubanos que documentan casos de personas deambulantes sin hogar.

Una joven que visitó recientemente Santiago de Cuba, después de años de ausencia en su tierra natal, quedó profundamente impactada por la situación que presenció.

"Estas imágenes me partieron el corazón", dijo la joven al ver ancianos y personas con problemas mentales durmiendo en la vía pública o en los portales de los negocios de la céntrica Calle Enramadas, la arteria principal y la más concurrida de la provincia.

El deterioro de las condiciones de vida en Santiago de Cuba es evidente. No es un secreto el estado crítico de las instalaciones hospitalarias del país, sobre todo las que atienden a pacientes con enfermedades mentales.

La falta de alimentación, la escasez de camas para ingresos, el deterioro de las infraestructuras, la suciedad, las plagas de mosquitos, cucarachas y chinches, la carencia de insumos y medicamentos, y la migración del personal sanitario hacia profesiones mejor remuneradas, son algunos factores que contribuyen a esta crisis.

Muchos centros de salud dan el alta a pacientes que terminan en las calles porque no tienen hogar y no hay un familiar que se responsabilice por el cuidado de estas personas. El estado no los protege, los deja a su suerte viviendo en las calles.

La imagen de ancianos pidiendo dinero o algo de comer en las avenidas, parques y lugares públicos de Santiago de Cuba se ha vuelto una estampa común y desoladora.

"Lo malo no puede ser normalizado", afirmó el periodista en un llamado a la reflexión sobre la necesidad de un cambio profundo en el sistema para abordar de manera efectiva estos problemas.

Facebook Yosmany Mayeta

Esta situación no es exclusiva de Santiago de Cuba. Este verano en La Habana se reportó una crisis similar, con numerosas personas viviendo en condiciones de mendicidad en los bajos del complejo Galerías de Paseo.

La usuaria Arianna Llana denunció en el grupo de Facebook El Vedado de Hoy, la indiferencia de las autoridades del régimen ante una realidad que cada vez se vuelve más ineludible. "Es una pena que no haya ninguna institución que se ocupe de esto", señaló.

El crecimiento de la indigencia en Cuba es un reflejo de la profunda crisis económica que enfrenta el país, la peor en los últimos 60 años.

Mientras el gobierno cubano trata de ocultar esta realidad, las redes sociales se han convertido en una plataforma para que los ciudadanos denuncien lo que está sucediendo.