Cubana se recupera tras extracción de media libra de tejido de su cara

La cubana Ariannis Fuentes Robles ha sido intervenida durante tres horas en el hospital Juan Paz Camejo, del municipio de Sagua de Tánamo (Holguín), donde le retiraron media libra de tejido de la cara.

La operación se desarrolló con éxito y la paciente se recupera favorablemente después de ser sometida a una compleja cirugía que, de hecho, es la primera de su tipo que realiza la maxilofacial Arelis Rabelo Castillo, según ha informado en Facebook la periodista de la radio oficialista cubana Yeletnys Robles Reve.

Se trata de la primera de varias operaciones a las que deberá someterse Ariannis Fuentes para recuperar su rostro.

Pese a que este tipo de noticias suelen movilizar la maquinaria propagandística del régimen, el periódico local (www.ahora.cu) no se ha hecho eco de lo que la periodista de la radio Ecos de Sagua llama "conquista y esencia de la revolución".

Un internauta que dice llamarse Juan Carlos Romero Santos se mostró emocionado ante la noticia de la cirugía y explicó que es vecino de la paciente y que conoce el hospital y a la doctora que llevó a cabo la intervención. Sobre esta última señaló: "Es de procedencia humilde y por añadidura, también le falta el agua, sufre apagones, anda a pie, es víctima de la inflación. Aún así no le falta el amor y la dedicación. Mis respetos, Arelis".

La cirugía maxilofacial a Ariannis Fuentes se ha desarrollado en un contexto de abandono estatal de la salud pública, que sigue recibiendo 14 veces menos inversiones que el turismo, pese a que el país no logra recuperar los datos de llegada de visitantes anteriores a la pandemia, en un momento dulce para el sector turístico internacional.

Este año también se han hecho en Cuba otras operaciones de complejidad similar a la de Sagua de Tánamo. En enero pasado, los médicos del pediátrico de La Habana extirparon con éxito un tumor maligno que tenía en el ovario derecho una niña de 9 años.

Según explicó la doctora que llevó el caso, en un primer momento, al analizar a la menor, se creyó que el bulto que la menor tenía en el abdomen se debía a la menstruación, pese a que no había sangrado. Pero la cosa fue a peor. "Al parecer, el tumor fue creciendo hasta ya no tener demasiado espacio dentro de la cavidad, pero con la actividad física intensa y el tipo de ejercicio que hizo (la niña) jugando, desplazó el mismo hacia adelante hasta abultar la pared abdominal". En el Pediátrico se descartó que fuera el periodo (menstruación) y confirmaron la tumoración, pero eso no se supo hasta que se hizo la tomografía contrastada. Fue entonces cuando se supo que "se trataba de un teratoma de ovario derecho Grado ll", detalló la médico Naila Ayrado, que llevó el caso.

Según explicó, estos tumores son casi siempre benignos. Están formados por células diferentes del período embrionario, por eso tienen pelos, dientes, huesos, cartílagos y hasta tejidos de ojos, cerebro e hígado, lo que les da un aspecto desagradable que origina el nombre de teratoma: tera en latín es monstruo y toma es tumor.

Dada la rapidez con que se diagnosticó y se operó, el tumor, pese a ser maligno estaba encapsulado y no había metástasis y la operación fue todo un éxito.

También en febrero pasado, médicos de Santa Clara extirparon un tumor de cuatro libras que tenía en el pecho un paciente de 69 años, que evolucionó favorablemente tras la cirugía.

En este caso, la arriesgada operación la llevó a cabo un equipo multidisciplinario del hospital oncológico Celestino Hernández Robau con el objetivo de extraer un liposarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente, que comienza en las células adiposas. Se trató de la segunda cirugía torácica de alta complejidad que se realiza en Villa Clara para extraer un liposarcoma de células redondas de pared costal derecha, según reveló en redes sociales la reportera oficialista Belkis Vidal.

El paciente, identificado como Leoncio Hernández Quintero, con apenas seis días de operado evolucionó de forma favorable, sin disnea, caminando y alimentándose por vía oral, según reveló Vidal citando como fuente al doctor Yoel Ramo Rodríguez, especialista en cirugía torácica que estuvo al frente del equipo médico que atendió el caso.

En cualquier caso, se trata de casos excepcionales ya que los hospitales cubanos atraviesan sus horas más bajas debido al éxodo de profesionales; la exportación-explotación de los mejores médicos en misiones y la escasez crónica de medicamentos. Prueba de ello, por ejemplo, es el caso del niño cubano de 7 años Jorge Esteban Reina Llerena, que está esperando para emigrar a Estados Unidos, donde el Nicklaus Children Hospital se ha ofrecido a hacerle un trasplante de médula que en Cuba no se practica, por falta de condiciones, desde hace años.