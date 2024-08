Ni rubia ni pelinegra, "ahora la Tóxica es pelirroja": Imaray Ulloa enseña su nuevo look

Cuando el río suena es porque agua trae, dice el popular refrán cubano, desde que Imaray Ulloa desempolvó sus fotos con el cabello rojo muchos comenzaron a preguntarse si se traía entre manos un nuevo cambio de look.

La influencer cubana sorprendió este viernes a sus seguidores en Instagram mostrando su cabellera de un llamativo color rojo.

“Ahora la Tóxica es pelirroja”, aseguró Imaray en su post en esa red social, haciendo alusión a su personaje de mujer tóxica.

Si en algo concuerdan los seguidores de la actriz, es que ese color de cabello le sienta muy bien con su color de piel y también con este personaje exasperante. Nada como una mujer en extremo celosa y encima pelirroja: ¡Todo un peligro!

“¡Pero qué bella! Me encanta ahora sí te ves más tóxica”; “Tiene una vibra peligrosa, pero me encanta”; “Las pelirrojas somos poderosas”; “Te veo y me dan ganas de volver a mi rojo”; “Súper quedó ese tono de cabello”; “La verdad ese rojo te queda muy bien mejor que el anterior”; “Qué belleza más tóxica y me encanta. Mi color favorito”; “Sin dejar tu cabello negro, te vez excelente de cabello rojo”, opinaron algunos de sus seguidores en los comentarios.

Hubo quien se preguntó si la influencer estaba bromeando con sus fans y solo se trata de un filtro que pone el pelo de ese color, pero ante las dudas, queda claro que el rojo le viene como anillo al dedo a Imaray Ulloa.