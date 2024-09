Diana Rosa Suárez celebra su 80 cumpleaños entre colegas amigos

La actriz cubana Diana Rosa Suárez cumplió 80 años y lo festejó con una gran fiesta rodeada de colegas amigos.

Tahimí Alvariño compartió en su perfil de Facebook fotos de la celebración, en la que no faltó el cake con las velitas.

"Ayer tuvimos la dicha de festejar los 80 años de nuestra querida Diana Rosa Suárez. Amiga incondicional, siempre dispuesta a ayudar, a dar amor, siempre con una sonrisa y con muchas ganas de vivir!", la describió Tahimí.

Captura de Facebook / Tahimí Alvariño

"¡Larga vida para ti, amiga querida! ¡Muchas felicidades!", agregó.

Diana Rosa celebró su día especial con otras destacadísimas figuras del arte cubano, como los también actores Paula Alí, Verónica Lynn, Néstor Jiménez, Mario Aguirre, Héctor Noas, Miriam Socarrás y Gretel Cazón, así como el presentador Marino Luzardo y los cantantes Beatriz Márquez y Héctor Tellez.

El año pasado la prestigiosa y popular actriz lo festejó a lo grande, rodeada de amigos, seres queridos y hasta una agrupación de mariachis.

En las imágenes de la fiesta se la podía ver declamando poesía, conversando con amigos, riendo y bailando al compás de buena música mexicana.

Diana Rosa nació el 30 de agosto de 1944 en el barrio de Luyanó, en La Habana. Se crio con sus abuelos y desde muy pequeña supo a qué profesión quería dedicarse. Por ello, acumula más de 60 años de trayectoria profesional.

En su vida personal, es una feliz abuela de dos nietas que viven en Estados Unidos. Se casó tres veces, pero según confesó en una entrevista en 2020, lleva mucho tiempo sola y ya no se adapta a vivir con un compañero.

"Me he vuelto muy majadera y me he acostumbrado a la soledad. No le tengo miedo, al contrario, me gusta. Pero, si a lo mejor hubiera perdonado a alguno, no estuviera sola", dijo.

Sus amigos la consideran una persona muy leal. "Henry, mi amigo, me dice que soy como el SIUM, llevo a todo el mundo al médico, ya que soy la única que maneja de las actrices de mi generación. Me paso la vida en función de mis amigos. Tengo muchos y me quieren tanto…".

"Juegan un papel tan importante; me hacen crecer, ser feliz y en los momentos más difíciles he tenido su apoyo, el cariño y el amor. Estoy contenta de tener tan buenos amigos".