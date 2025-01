Niurka Marcos arremete contra policía que la detuvo para multarla y graba el tenso momento

La vedette cubana Niurka Marcos protagonizó un polémico encuentro con un agente de policía en Mérida, Yucatán, tras ser multada por no llevar puesto el cinturón de seguridad mientras viajaba en el asiento del copiloto.

El tenso momento quedó registrado en un video que la propia artista compartió en sus historias de Instagram, generando un intenso debate en redes sociales.

En el video, Niurka mostró su desacuerdo con la acción del agente y expresó su indignación: “Me acaba de parar este personaje, vean, para decirme que me va a poner una multa porque yo no traigo el cinturón de seguridad. Llevo 4 años en Mérida, Yucatán, viviendo, saludada por todos los oficiales de esta ciudad y jamás ninguno me ha dicho que me va a poner una multa y vengo de copiloto”, afirmó la actriz.

La discusión no quedó ahí. La artista también cuestionó al policía, asegurando que sus colegas nunca le habían llamado la atención por la misma infracción: “Sus compañeros nunca me han llamado la atención y usted debería saberlo”, le dijo al agente, dejando claro su descontento.

En un tono aún más directo, Niurka sugirió que el agente podría estar buscando algo más que aplicar la ley: “Este seguro quería una mordida o algo y yo no hago esas cosas. Como hay gente pendeja donde quiera”, concluyó mientras permanecía en el vehículo.

El incidente rápidamente se volvió viral, dividiendo opiniones entre los usuarios. Mientras algunos apoyaron a la artista y calificaron la actuación del policía como exagerada, otros señalaron que el uso del cinturón de seguridad es una norma que debe cumplirse, independientemente de la posición en el vehículo.

El video también ha despertado un debate sobre la conducta de algunas celebridades y su relación con las autoridades, así como la percepción de la seguridad vial en la región.

Por ahora, Niurka no ha emitido más declaraciones sobre el incidente, aunque su postura desafiante y el video compartido han reforzado su imagen como una figura polémica y sin filtros en el entretenimiento latinoamericano.

