Funcionaria de salud de México ordena arresto de dos médicos cubanos

La regidora de Salud en Ayotoxco de Guerrero, en el estado mexicano de Puebla, ordenó el arresto de dos médicos cubanos que recientemente llegaron al municipio para prestar servicios en el hospital comunitario de esa población rural.

De acuerdo con un video difundido por la prensa local, la funcionaria "confundió" a los médicos “con delincuentes” y apoyada por una patrulla los trasladó al Palacio Municipal, donde fueron retenidos sin justificación, aunque luego fueron liberados.

“El desempeño de los médicos ha sido muy bueno”, reseñó la denunciante del incidente, quien lamentó la actuación de la funcionaria -identificada como María Luisa Suárez Reyes- cuyo proceder ha sido calificado de incomprensible y arbitrario.

La detención de los médicos ha generado preocupación entre los residentes, quienes temen que la acción de la regidora ponga en peligro la continuidad de los servicios de salud en la región.

“Ellos están decepcionados, están asustados”, añadió en referencia a los médicos la denunciante, quien subrayó que no es correcto que sean tratados de esa manera.

“Entendemos que están en otro país y el que sean tratados de esta manera no es correcto. Lo que es más reprobable en este caso es que justo sea la regidora de Salud quien comete esta acción […] Queda clarísimo que la señora no los conoce, no sabe que llegaron estos médicos”, concluyó.

La ciudadana que dio a conocer el incidente manifestó su inquietud por el bienestar de los médicos y criticó la falta de implicación de la regidora en los asuntos de salud pública, al tiempo que la instó a visitar el hospital, conocer sus necesidades y mejorar su desempeño como servidora pública.

Los dos médicos cubanos que fueron víctimas de la detención -cuya identidad no ha trascendido- forman parte de un contingente de 2,700 especialistas cubanos enviados por el gobierno federal, como parte de una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para cubrir las necesidades de 282 hospitales en zonas rurales y de alta marginación.

Misión médica cubana en México en aumento

En medio de la aguda crisis de los servicios de salud pública en Cuba, esos 2,700 médicos abandonaron sus puestos en la isla para unirse a los casi 1,000 profesionales cubanos que ya prestaban asistencia en territorio mexicano.

Mientras crece la escasez de médicos en los hospitales cubanos, el gobierno de Miguel Díaz-Canel aumenta tanto como puede la exportación de fuerza médica calificada a México y a otros países.

En muchos de esos países los médicos cubanos deben hacer frente a la hostilidad de los profesionales sanitarios del país de acogida, que rechazan su presencia por verlos como competencia o por no considerarlos calificados, y a funcionarios de salud, como en este caso.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, anunció que continuará contratando médicos de la isla a pesar de las fuertes críticas que califican el programa como una forma de financiación del régimen dictatorial cubano.

Sheinbaum reveló a inicios de julio que en una reunión con el canciller Bruno Rodríguez se discutió la posibilidad de continuar llevando médicos cubanos a México, al menos durante el primer año de su administración.

Mientras tanto, voces en México continúan cuestionando la decisión del gobierno de contratar profesionales cubanos sin tener en cuenta una homologación de los estudios realizados.