Madre cubana con bebé enfermo en policlínico: “Había que llevar las boquillas de aerosol”

Vídeos relacionados:

Una madre denunció las condiciones precarias en el policlínico “Julio Antonio Mella” del municipio habanero de Guanabacoa, donde llevó a su bebé enfermo, evidenciando que en Cuba, la crisis sanitaria sigue golpeando a las familias, quienes enfrentan graves dificultades para acceder a atención médica adecuada.

Según el relato de Mayris Santiesteban, integrante del grupo de Facebook "Madres Cubanas por un Mundo Mejor", tuvo que acudir a la citada instalación de salud con su bebé de apenas un año y cuatro meses, debido a problemas respiratorios del pequeño.

Lo más leído hoy:

“Llegué a las 10:45 p.m. al policlínico que muestro aquí en las fotos con mi bebé con falta de aire”, narró Mayris en su publicación.

Captura de Facebook/Mayris Santiesteban

De acuerdo a su testimonio, al llegar al centro de salud, el único tratamiento que le ofrecieron fue un aerosol, ya que no contaban con recursos suficientes para administrar otros procedimientos médicos, ni siquiera para inyectar.

La situación se tornó aún más frustrante cuando, al dirigirse a la enfermería, le informaron que debía llevar su propia boquilla para el aerosol. “Solo contaban con tres boquillas y estaban sucias”, señaló.

Ante esta situación, y sin poder recibir atención adecuada, Mayris tuvo que regresar a casa molesta y preocupada por la salud de su hijo. “Para mí esto es algo inaudito. Al final, perdí mi tiempo en ir hasta allá para regresar muy disgustada”, expresó.

El caso compartido por Santiesteban ha generado gran repercusión en el grupo de Facebook, donde muchas otras madres y usuarios han compartido experiencias similares sobre la falta de insumos médicos en las instituciones de salud de la isla o le han brindado consejos para que pueda mejorar la salud de su hijo.

“Mami cómprese un aparato de aerosol y apréndanse las dosis porque esto va para peor”, fueron las palabras de una internauta.

Otro comentario narró una experiencia parecida. “Así estamos viviendo, yo llevé al mío con fiebre casi de 40 al Marfan y suerte que soy precavida y llevé desde termómetros hasta duralgina, porque supuestamente habían tres termómetro, que uno se lo había robado algún papá, el otro se había roto y el único que había esperaban más de 20 niños por él. No había duralgina para bajar la fiebre, en fin la hipocresía, muchos médicos a cumplir misión, que los explotan en otros países, mientras Cuba se come todo el dinero y le pagan una mierda y aquí ni médico en consultas”.

“Imagínate que ni yeso hay, así que si tienes una fractura el hueso te quedará partido”, denunció otra persona.

“Mami yo soy de Matanzas y tengo una niña de 6 años, hace 3 días me entró en crisis y la llevé al hospital pediátrico y me encontré con la misma situación. Pena da. Me aconsejaron comprar boquilla y medicamentos para inyección o sea que al hospital sólo vamos hacer uso de la mano de obra”, comentó una madre.

Estos testimonios ponen en relieve las críticas al sistema sanitario cubano que durante años fue considerado un pilar del país. Sin embargo, la escasez de insumos básicos, medicamentos y equipos se ha agravado, afectando la calidad del servicio, especialmente en situaciones de emergencia.

Recientemente, el gobierno reconoció que más del 70% de los fármacos esenciales están en falta, afectando gravemente la calidad de los servicios médicos en el país. De los 651 productos que conforman el Cuadro Básico de Medicamentos, 461 se encuentran actualmente entre falta total y baja cobertura.

Pacientes han denunciado la falta de jeringuillas para administrar inyecciones de urgencia, lo que ha llevado a situaciones críticas en centros de salud. Un ciudadano en Manzanillo relató cómo, al acudir al hospital con su pareja en la madrugada, le informaron que no podían suministrar una inyección debido a la ausencia de jeringuillas en el centro.

Aunque las autoridades insisten en que el embargo estadounidense es el principal causante de estas carencias, muchas voces dentro de la sociedad cubana señalan problemas estructurales de gestión y priorización de recursos como factores determinantes.

El relato de Mayris refleja la desesperación y el descontento de los ciudadanos que, frente a la precariedad del sistema de salud, se sienten abandonados en momentos críticos.

Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba