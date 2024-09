Cubano Guillermo Varona lanza jabalina dorada en Juegos Paralímpicos

Guillermo Varona Foto © Facebook/Guillermo Rodríguez

Con el mejor disparo de su vida, el jabalinista Guillermo Varona tocó la gloria paralímpica y dio a Cuba su tercera medalla de oro en la jornada competitiva de este martes en París 2024, tras los títulos alcanzados por los estelares Robiel Yankiel Sol y Omara Durand.

El camagüeyano Varona, de la categoría F46, lanzó el dardo hasta los 66,14 metros en el Stade de France para mejorar con creces el cuarto puesto (63.30) de la justa multideportiva de Tokio 2020.

La marca significó récord continental en una porfía muy cerrada con los indios Ajeet Singh (65,62) y Gunjar Sundar (64,96), plata y bronce, respectivamente, mientras el mexicano Gabriel Buenaventura (61,65) ocupó la cuarta posición.

La fecha resultó espectacular para la delegación antillana, pues pocas horas antes Sol y Durand revalidaron sus coronas en el salto de longitud y los 400 metros planos, en ese orden.

Yankiel obtuvo la presea de oro con estirón de 7,41 en la final de la categoría T47, en la cual superó al chino Wang Hao (7,32), plata, y al ruso Nikita Kotukov (7,05), bronce.

El saltador cerró un ciclo competitivo que incluyó victorias en los Campeonatos Mundiales de París 2023 y Kobe 2024, así como en los Parapanamericanos de Santiago de Chile en la pasada temporada.

Junto a su guía Yunior Kindelán, Durand (T12) frenó los relojes en 53,59 segundos, lo que le permitió quedar por delante de la iraní Hajar Safarzadeh Ghahderijani (55,39) y de la ucraniana Oksana Boturchuk (55,67).

“Estoy muy feliz por conseguir este oro. Lo estoy disfrutando mucho. Hice mi mejor tiempo de la temporada, pero vine aquí para conseguir una medalla. No estaba preocupada por ningún tiempo en concreto. Soy una deportista realizada y me siento muy feliz por todo lo que he logrado en mi carrera deportiva", dijo a la prensa acreditada.

“Cuelgo mis medallas en distintos lugares. Algunas están en la casa de mi madre, otras en mi casa, algunas las guardo en algún lugar, porque hay muchas. Esta estará en mi sala de estar”, confesó.

Omara Durand, quien pasará al retiro al finalizar la competencia, buscará el triplete dorado en los 100 y 200 metros en estos Juegos Paralímpicos, algo que ya consiguió tanto en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

Tras estos resultados, Cuba aparece en el lugar 23 de la tabla general de medallas, con saldo de tres títulos y una segunda posición, de acuerdo con la página oficial del evento.