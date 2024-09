Cuba gana sus dos primeras medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de París

La delegación cubana ganó este martes sus dos primeras medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024, tras las preseas doradas obtenidas por sus dos abanderados: el saltador Robiel Yankiel Sol y la estelar velocista Omara Durand, quienes revalidaron sus coronas.

En el Stade de France, Robiel Yankiel Sol obtuvo medalla en el salto largo con estirón de 7,41 metros en la final de la categoría T47, lo que le permitió superar al chino Wang Hao (7,32) y al ruso Nikita Kotukov (7,05); quienes obtuvieron plata y bronce, respectivamente.

El saltador cubano cerró un ciclo competitivo que incluyó victorias en los Campeonatos Mundiales de París 2023 y Kobe 2024, así como en los Parapanamericanos de Santiago de Chile en la pasada temporada.

En el caso de la atleta Omara Duran Elías, acompañada por su guía Yunior Kindelán Vargas, agregó a su palmarés la novena medalla en juegos paralímpicos, después de las conseguidas en Londres 2012 (dos), Río de Janeiro 2016 (tres) y Tokio 2021 (tres).

Durand Elías, de 32 años, retuvo la corona de oro de los 400 metros clase T12 de discapacitados visuales, que ostenta de forma consecutiva desde Londres 2012, lo que le ha valido para que en X la cuenta oficial de la competición la calificara como "la reina" de los 400 m. T12.

La velocista hizo marca personal de 53,59, lo que le permitió quedar por delante de la iraní Hajar Safarzadeh Ghahderijani (55,39) y de la ucraniana Oksana Boturchuk (55,67), quienes ganaron plata y bronce respectivamente.

“Estoy muy feliz por conseguir este oro. Lo estoy disfrutando mucho. Hice mi mejor tiempo de la temporada, pero vine aquí para conseguir una medalla. No estaba preocupada por ningún tiempo en concreto. Soy una deportista realizada y me siento muy feliz por todo lo que he logrado en mi carrera deportiva", dijo Durand al término de la carrera.“Cuelgo mis medallas en distintos lugares. Algunas están en la casa de mi madre, otras en mi casa, algunas las guardo en algún lugar, porque hay muchas. Esta estará en mi sala de estar”, confesó.

Omara Durand procurará el triplete de oros en los 100 y 200 metros en estos Juegos Paralímpicos, algo que ya consiguió tanto en los juegos de Río como de Tokio.

Miguel Díaz-Canel publicó sendas felicitaciones en X para ambos deportistas.

Cuba figura de momento en el lugar 28 del medallero paralímpico tras las dos medallas de oro obtenidas hoy y la de plata que ganó Yamel Luis Vives en los 100 metros T44 el pasado domingo.