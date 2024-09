Detienen a cantante cubano Amaury Gutiérrez en un aeropuerto de Colombia

El cantautor cubano Amaury Gutiérrez fue detenido este martes en el aeropuerto de Cartagena, Colombia, luego de tener un desencuentro con un agente de Inmigración.

Como consecuencia del incidente al artista, residente en Miami, le fue negada la entrada al país sudamericano.

Todo comenzó con una breve y enigmática publicación en Facebook que decía: “Imposible entrar en Colombia comunista. Chao familia”.

Captura de Facebook/Amaury Gutiérrez

Poco después Amaury Gutiérrez aclaró lo sucedido.

“Preso en aeropuerto de Cartagena Colombia por decirle comunista a un agente de Inmigración que me trató como un c... Nunca en mi vida me trataron tan mal, únicamente en Cuba cuando fui esclavo. Dios tiene un propósito para todo. Bendiciones, familia”, escribió junto a una foto en la que se le veía sentado al lado de su equipaje.

En horas de la madrugada de este miércoles, Amaury Gutiérrez compartió con sus seguidores un comunicado en el que alertó que tal vez su gira por la nación sudamericana, prevista para comenzar este viernes, tendría que ser prorrogada.

“Lamentablemente, me veo en la necesidad de informarles que mis presentaciones programadas en Colombia, quizás tendrán que ser pospuestas debido a circunstancias imprevistas y fuera de nuestro control”, escribió el intérprete de Balsero.

Amaury Gutiérrez precisó que el Departamento de Inmigración de Cartagena no les permitió la entrada al país ni a él ni a su equipo.

“Actualmente, nos encontramos retenidos en condiciones que no son las mejores. No nos dejan regresar a Miami o ir a otro país en una aerolínea diferente únicamente con la que vinimos y directamente a Miami”, añadió el cantautor, quien indicó que no había vuelos disponibles a Miami hasta hoy.

El artista dijo que se encontraba en un cuarto detenido junto a su manager, y obligado a pasar la madrugada durmiendo en el suelo.

“Lamento profundamente los inconvenientes que esto pueda causar a todos aquellos que esperaban disfrutar de nuestras presentaciones. Agradecemos su comprensión y apoyo en este difícil e incómodo momento para nosotros", dijo sobre la cancelación de su gira.

En el segmento final de su publicación, el artista agradeció las muestras de amor y apoyo incondicional que ha recibido de sus amigos y de su público en las últimas horas, e indicó que informará de cualquier otra novedad.

En el apartado comentarios de sus publicaciones varios artistas se solidarizaron con el cantante, entre ellos el destacado trompetista Arturo Sandoval.

“Querido Amaury, siento mucho que tengas que pasar por una situación tan injusta e incómoda. Ahí se ve claramente de lo que es capaz un gobierno de izquierdas. Ojalá puedan regresar pronto y que esto sea solo una muestra más de lo que son capaces estos regímenes oprobiosos”, escribió Sandoval.

“Ya tú eres un ciudadano americano, nunca te calles ante un comunista”, apuntó por su parte el humorista Boncó Quiñongo.

Estaba previsto que la gira colombiana de Amaury Gutiérrez lo llevara a presentarse en Barranquilla, Santa Marta, Montería, Cali y Cartagena entre el 6 y el 14 de septiembre.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles sobre el incidente que originó la radical decisión de negarle la entrada a Colombia al cantante cubano Amaury Gutiérrez.