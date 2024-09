Amaury Gutiérrez llega a Miami tras ser expulsado de Colombia: "Con los comunistas siempre me pongo agresivo"

El cantante cubano Amaury Gutiérrez y su mánager, Yasir Pérez, ofrecieron declaraciones a su llegada a Miami este miércoles tras haber permanecido 24 horas retenidos en el Aeropuerto de Cartagena, en Colombia.

“Con los comunistas siempre me pongo agresivo, no puedo evitarlo, nadie me va a acomplejar”, fueron las primeras palabras de Amaury ante la prensa reunida en el Aeropuerto de Miami.

“No querían dejar entrar a mi mánager y no querían dejarme entrar a mí porque hubo un intercambio de palabras, entonces subí un poco de tono, no mucho, pero ellos se enfurecieron cuando yo les dije ‘tú me tratas igual que si fueras un comunista’, ahí se enfurecieron, se encolerizaron y me dijeron ‘ahora tú tampoco entras y te vamos a meter preso’”, relató el artista.

“Creo que exageran, la respuesta de ellos fue demasiado exagerada”, contestó al ser interrogado acerca de la reacción suya que Migración Colombia calificó en un comunicado de "abrupta y alterada".

“Tú te portas como un comunista porque estás maltratando a la gente aquí. Yo sé que tú eres un agente de inmigración, te debo todo mi respeto, pero no me trates mal. He pasado por aquí mil veces”, dice que le dijo al agente en cuestión.

Al ser interrogado sobre si lo sucedido pudiera tener un trasfondo político, contestó: “No lo sé”, aunque dice que tampoco le extrañaría.

“Yo siempre pienso mal. No dudo de que ellos hayan estado mirando ahí y riéndose de nosotros, la gente del G2, no lo dudo”, apuntó.



Criticó que los pusieran a dormir en un cuarto donde no había condiciones elementales y dice que estuvieron muchas horas sin darles ni agua.

“He vivido una especie de presidio político de 24 horas”, afirmó Amaury en su declaración, publicada de forma íntegra por Cubanet en YouTube.

El cantautor insistió en que es la primera vez en su carrera que le pasa algo así y cuestionó si Colombia es ahora el mismo país que era antes.

“Primera vez que me pasa, ¿qué estará pasando en Colombia? ¿Es el mismo país de antes? Es mi pregunta. Nunca me había pasado, yo soy Disco de Oro en Colombia. En Colombia hay artistas que han grabado mis canciones y se han ganado Grammys con mis canciones. Allí la gente me adora, solo me han profesado cariño... Nunca este tipo de trato”, aseveró.

Aclaró que envía todo su respeto para Colombia y para los colombianos.

Su mánager, Yasir Pérez, aprovechó para aclarar que él si llevaba su pasaporte estadounidense -y con vigencia- encima.

“Si yo no hubiera mostrado este pasaporte aquí, en el Aeropuerto Internacional de Miami, yo no hubiera podido salir. Entonces, se contradicen”, dijo sobre el argumento relativo a la documentación que esgrimió Migración Colombia.

El músico y su mánager aprovecharon para comunicar que la única persona que les dio la cara fue un representante de American Airlines.

Amaury Gutiérrez dijo que hubo intentos por parte de un artista colombiano de interceder para que los dejaran entrar al país, pero el intento fue fallido. El artista no pierda la esperanza de que pueda dar conciertos en Colombia en un futuro cercano.

¿Qué dice Migración Colombia?

La autoridad Migratoria de Colombia emitió un comunicado oficial en el que relató lo ocurrido con el cantante cubano Amaury Gutiérrez y con su mánager Yasir Pérez en la madrugada del miércoles, cuando por motivos diferentes ambos fueron inadmitidos en la nación sudamericana.

La nota indica que el incidente ocurrió sobre las 12:30 a.m. en el Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena tras la llegada del vuelo 1145 de American Airlines en el que arribaron el artista y su mánager.

La nota oficial dice que Yasir Pérez “durante el proceso de control migratorio, y en la validación de sus documentos de identificación, no presentó los documentos requeridos para el ingreso al país, por lo cual el oficial de Migración Colombia aplicó la norma migratoria establecida por el Estado colombiano e inadmitió al viajero”.

El comunicado añade que en ese momento “el ciudadano estadounidense Amaury Gutiérrez, interrumpió de manera abrupta y alterada en el procedimiento, y manifestó de forma desafiante y en voz alta su intención de acompañar a Pérez en caso de que este fuera inadmitido”.

La versión de la autoridad migratoria dice que Amaury Gutiérrez “lanzó su pasaporte de manera brusca y mostró una actitud intimidante al intentar salir por la puerta de ingreso, lo que obligó a la intervención del personal de seguridad del aeropuerto y de apoyo de la Policía Nacional”.

“Este comportamiento provocativo de Gutiérrez generó una situación de tensión con los oficiales presentes en el control, quienes se vieron en la necesidad de intervenir para mantener el orden”, añade el texto.

Como consecuencia fue inadmitido Yasir Pérez, de acuerdo con el Artículo 70 de “Inadmisión o rechazo” de la normativa migratoria vigente, debido a la falta de documentación adecuada para su identificación; mientras que el cantante cubano fue inadmitido por lo que calificaron de “conducta perturbadora e irrespetuosa”.

En el segmento final el comunicado aclaró que se informó a una tercera persona que viajaba con ellos que sí podía ingresar al país “ya que su documentación estaba en regla y no se vio involucrada en el incidente”.