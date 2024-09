Cubana en Estados Unidos comparte la "clave para poder ahorrar dinero"

La creadora de contenido cubana Yanetatlanta, quien reside en Estados Unidos, compartió su opinión en TikTok sobre cómo realizar un presupuesto para ahorrar dinero, destacando la importancia de organizar los ingresos y gastos.

"La clave para poder ahorrar dinero es tener un presupuesto, es saber lo que tú ganas y lo que tú gastas, y qué dinero te queda", explicó la tiktoker @yanetatlanta en su publicación que ya acumula más de 25 mil visualizaciones.

En sus palabras, que han provocado el debate en la red, destacó que lo primero para lograr ahorrar es dividir los gastos en dos categorías: esenciales, como el pago de la renta y las facturas, y no esenciales, como las compras impulsivas o las salidas a comer.

También subrayó la importancia de ajustar los gastos para que quede algún sobrante que se pueda destinar al ahorro: "Si no te queda mucho dinero para ahorrar, revisa tus gastos no esenciales y mira por dónde puedes recortar", a la par que acotó que "el tema de ahorrar no es ahorrar por ahorrar y dejarnos de tomar el café para tener dinero guardado; la idea de ahorrar es, ya sea para poder invertir en algo, para tener un fondo de emergencia, porque siempre hace falta un fondo de emergencia".

En respuesta a su punto de vista, en los comentarios de los usuarios de la red se generó un debate sobre las dificultades y estrategias para ahorrar. Algunos usuarios agradecieron los consejos: "Gracias Yanet, veo tus videos y me ayudan mucho tus consejos"; "Me encantan tus videos, muy clara y precisa", mientras que otros cuestionaron la efectividad de estas recomendaciones en situaciones de bajos ingresos: "Para ahorrar solo tienes que ganar sobradamente, si te quitas un café o una pizza solo te estás aplicando nuevamente la miseria".

Otros compartieron sus propias experiencias de ahorro: "Yo primero guardo y vivo el resto del mes con lo que quede, así me funciona";"Genéricamente se debe de ahorrar un 10% de tu salario. Si es más, pues mejor", agregaron.

Este video se suma a similares publicaciones que esta joven cubana comparte en la red, donde ha dado consejos financieros, contado su experiencia como inmigrante o otros temas de lifestyle. En ese sentido ha hablado sobre el costo de ser propietaria de una vivienda en Estados Unidos, la cantidad de tarjetas de crédito que considera recomendable tener, o ha dado recomendaciones para recién llegados al país.