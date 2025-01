“¡Paren de decir que van a Cuba por su familia!”: Cubana en EE.UU. explota en TikTok y desata el debate

Oriannis, una cubana residente en Jacksonville, Estados Unidos, ha desatado una tormenta en TikTok con un video que lleva días siendo tendencia. Sin pelos en la lengua, cuestionó las verdaderas razones por las que muchos cubanos viajan a la Isla. Según su opinión, eso de "voy por mi familia" es, en la mayoría de los casos, un cuento que nadie cree. En su mensaje, solo salva a quienes tienen hijos o padres en Cuba, pero al resto les dice que no mientan y acepten que sus visitas responden más a otras motivaciones.

"Usted no va a Cuba a ver a su familia", dispara Oriannis en su descarga. Y no se quedó ahí. Criticó los gastos desmedidos en regalos, el uso de autos rentados y la sensación de superioridad con la que algunos cubanos llegan al país. "Aquí somos unos simples trabajadores, pero allá te tratan como si fueras Dios, y eso es lo que a ustedes les gusta", soltó. Además, dejó claro que lo poco que se les lleva a los familiares no resuelve sus problemas: "Un jabón, un calzoncillo y un par de medias no resuelven nada".

El video ha polarizado a las redes. Algunos la aplauden por decir lo que muchos piensan y no se atreven a admitir. "Tienes toda la razón, la mayoría van a Cuba a presumir y no a ver familia", comentó un usuario. Otro añadió: "Aquí no son nadie, pero allá se creen millonarios". Sin embargo, las críticas también llovieron, y muchos usuarios defendieron su derecho a gastar su dinero como les plazca. "Cada cual hace con su dinero lo que quiera", le respondieron. Otros incluso acusaron a Oriannis de tener "envidia" o de estar demasiado pendiente de la vida de los demás.

Entre los comentarios más polémicos, algunos mencionaron temas delicados como el turismo sexual y la hipocresía de quienes critican al sistema cubano, pero terminan beneficiando al régimen con sus viajes. "Muchos van solo a buscar chamaquitas, y a la familia ni la visitan", afirmó un usuario. Otro fue más allá: "El 80% van a Cuba a especular y a buscar mujeres porque aquí nadie los mira".

No es la primera vez que un tema así se vuelve viral. Hace unos meses, otro cubano en Estados Unidos estalló en las redes sociales contra quienes van a la isla más a hacerse "los pagarines" que a estar con los suyos.

Lo que está claro es que este tipo de videos siempre tocan fibras sensibles, sobre todo en la comunidad cubana en el exterior, donde el debate sobre los viajes a Cuba nunca pasa desapercibido.

