Cubana sale en defensa de las mujeres gogoceras: "Están haciendo su trabajo como cualquier otra"

La usuaria cubana Nathyy Zaldivar Toro dedicó su más reciente vídeo en TikTok a defender a las mujeres gogoceras.

En su video, la joven comenzó citando algunas de las críticas más comunes hacia estas mujeres para dejar bien clara su postura de rechazo hacia ellas y hacer llamado a quienes vierten su bilis que la enfoquen mejor para quienes no hacen nada por su vida ni por los suyos.

"¿Cuál es la cosa con las gogoceras? ¿Por qué tienen que criticarlas? Son mujeres que están haciendo su trabajo, como cualquier otra lo hace, lo están haciendo por salir adelante ellas y sacar adelante a su familia. Dejen de criticar tanto", comentó la tiktoker @nathyy.zaldivar.t.

"Critiquen a esa que no hace nada por su familia, no hace nada por sus hijos, o no hace nada por su propia vida, por salir adelante, esa que están viviendo de un hombre pegadas de parásito con un hombre", instó.

Nathyy enfatizó en que las gogoceras, como cualquier otra trabajadora, tienen el derecho de elegir su empleo: "¿Por qué no se buscan otro trabajo? Oye, porque no le da la gana de buscarse otro trabajo. Quiere trabajar ahí porque le pagan bien, porque gana bien y puede ayudar a su familia". Asimismo, destacó que muchas de estas mujeres pueden estar trabajando para cumplir metas personales más grandes: "Quizás ella no se quiere pasar la vida entera bailando un gogo, ella está ahí por cumplir una meta personal, un proyecto, iniciar un negocio, lo que sea. Pero dejen de criticar".

El video ha generado diversas reacciones entre sus seguidores: "Creo que es el primer tema en el que no concuerdo con usted, ese es el camino fácil, la mujer debe tener valores y principios"; "Tienes toda la razón", opinaron algunos.

Aunque algunas personas no estuvieron de acuerdo con su opinión, el mensaje principal de Nathyy fue claro: "Dejen de criticar que aquí cada cual hace lo que sea", concluyó, llamando a la tolerancia y al respeto hacia las decisiones de las demás mujeres.