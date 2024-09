"Estoy feliz de estar aquí, pero cómo yo extraño mi país": Cubana en USA conmueve las redes

Un emotivo video compartido por una usuaria cubana en TikTok ha tocado el corazón de miles de personas, al abordar la nostalgia que sienten muchos emigrantes estando lejos de su país.

En el video, que ya cuenta con más de 4,600 likes y cientos de comentarios, la joven cubana reflexionó sobre la añoranza por su tierra natal, pese al agradecimiento que siente por estar labrándose un mejor futuro en Estados Unidos.

"Yo me siento tan triste, sé que es un proceso y que con el tiempo uno se adapta, pero no puedo evitar extrañar lo que dejé atrás", contó Karmen Susana (@krmensu en la red) al inicio de su sentida reflexión.

En sus palabras se refirió a cómo muchas personas creen que salir de Cuba les traerá una felicidad inmediata, pero al llegar a otro lugar, las cosas no son tan sencillas: “En Cuba uno se cree que comer y ponerse ropa es todo, pero una vez que llegas aquí y tienes todo lo que siempre quisiste, te das cuenta que empiezas a extrañar lo que no puedes tener aquí”.

Aunque no deja de reconocer las oportunidades que el país norteamericano le ha brindado, echa de menos el calor humano y la cercanía de su gente en la isla. “Nosotros nacimos en un país donde la humanidad, el calor humano, la familia, los sentimientos, prevalecen por encima de todo lo que no tenemos”, aseguró con nostalgia en su publicación que compartió con la elocuente frase "A veces me levanto y siento que no pertenezco aquí, cómo se saca de adentro todo lo que viviste por tantos años, tantos recuerdos de una vida... ay mi Cubita cómo dueles".

No obstante, no duda en aclarar que no se arrepiente de haber emigrado: “Yo me arriesgué mi vida y la de mis hijos por venir a este país. Estoy agradecida, pero cómo yo extraño mi país, cómo yo extraño mi gente, mis vecinos. A veces me levanto y siento que no pertenezco aquí”.

Los usuarios de la red no han tardado en reaccionar, muchos compartiendo sus propias experiencias y sentimientos. "Dale gracias a Dios que tus hijos van a estudiar aquí";“Llevo 10 años en Europa y, aunque me he adaptado, cada vez que veo recuerdos de Cuba, siento una alegría inmensa”; “Es así como dices, el terruño se extraña”; “Venimos a mejorar y tener un mejor futuro, pero se nos encoge el corazón cuando pensamos en los seres queridos que dejamos atrás”; “Esta parte material nunca llenará el goce de espíritu de estar al lado de los tuyos y pisar la tierra que te vio nacer”; “Se extraña todo, desde la familia hasta los vecinos, aunque tengas todo lo que soñaste aquí”, opinaron muchos entre los comentarios, donde no todos manifestaron el mismo sentimiento pues algunos usuarios expresaron que no extrañan nada de Cuba.

El video ha desatado un debate profundo entre los emigrantes cubanos y sobre los sentimientos, la añoranza, las dudas y el largo proceso de adaptarse a un nuevo país cuando se ha dejado tanto atrás.