Más de 25 días sin agua en Caibarién, Villa Clara

Más de 25 días sin agua lleva la población de Caibarién, en Villa Clara.

El periodista oficialista Henry Omar Pérez compartió fotos en su perfil de Facebook en las que se ve a un grupo de personas con cubos, galones y tanques plásticos cogiendo el líquido de una pipa de CUPET.

Foto: Henry Omar Pérez / Facebook

"La situación en Caibarién no es fácil. El desabastecimiento de agua por más de 25 días es una realidad que golpea con fuerza a nuestro pueblo. Las familias se esfuerzan por sobrevivir con la escasez, las actividades cotidianas se ven afectadas...", admitió.

Captura de Facebook / Henry Omar Pérez

Según Omar Pérez, la distribución de agua por pipas se ha intensificado en la zona.

El bloguero evitó exigir la responsabilidad del régimen en la crisis y llenó su publicación de frases como "la unidad y la solidaridad brillan como faros de esperanza", "la unidad del pueblo es nuestro principal escudo", "cada familia aporta su grano de arena en esta batalla" o "la situación es compleja, pero no imposible".

Sus palabras son muy distintas a las de los afectados en la sección de comentarios del post.

"El agua de pipas al menos la que vino a mi zona no era potable, me pregunto de dónde tomamos. Mi niño no pudo ir a clase porque no tengo agua ni para hacerle la merienda y esperando soluciones llevamos un mes", denunció una ama de casa.

"No saben por lo que estamos pasando, nosotros hemos estado en el gobierno más de tres veces para una pipa y todo es cuenta cuento. Los vertederos, la basura llega a las galaxias, no al cielo. Las personas a falta de agua hacen sus necesidades en bolsas y lo echan en esas esquinas...". detalló una madre de familia.

"He pasado hasta tres meses en esa situación y es verdad que ya hay alternativas, pero muy caras, un tanque de 200 litros, me cuesta 150 pesos. Creo que hay que revalorar eso y acordar un precio mas asequible. Mi cervical está pulverizada de cargar agua desde que tengo uso de razón", afirmó un hombre.