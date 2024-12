Una cubana ha desatado las carcajadas en TikTok tras compartir una divertida broma que le hizo a su marido mientras disfrutaban de un crucero. En el video, que rápidamente se hizo viral, la usuaria @yeni_la_chinita1221 confiesa con picardía: "Le compré un short que se deshace en el agua", justo antes de llevar a su esposo al jacuzzi del barco.

"Él no sabe lo que le espera", añade ella a la cámara mientras su pareja camina despreocupado hacia el agua, sin imaginar lo que estaba por ocurrirle. Una vez en el jacuzzi, la mujer no puede contener la risa y, entre carcajadas, se justifica diciendo: "Me subió el trago".

Para culminar la broma, la mujer le pide a su marido que se mueva para filmarlo bien. Al levantarse del agua, él nota que su short está completamente roto y pregunta desconcertado: "¿Y esto? ¿Tú me rompiste el short?". Mientras tanto, las demás personas que comparten la piscina no pueden evitar reírse del gracioso momento.

El video ha acumulado millones de reproducciones y comentarios en TikTok, donde los usuarios celebran el buen humor de la pareja y la creatividad de la broma, mientras que otros quieren saber dónde ha comprado el short para recrear la broma.

