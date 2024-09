Así van los niños a clases en Alquízar: "Y frente a la escuela está peor"

Niños cubanos residentes en Alquízar, en la provincia de Artemisa, tienen que vivir cada día una odisea para ir a la escuela debido al mal estado de la carretera, que más bien es un potrero.

Un video grabado por el papá de un niño muestra la vía llena de fango y agua, al punto de que algunas madres se echan a sus hijos a la espalda para evitar que se caigan y se embarren.

"Primer día de escuela en Cuba, dicen que el frente de la escuela está peor", dijo el internauta Ernesto Sánchez en su perfil de Facebook.

En la grabación, se puede ver a varios niños parados a un lado del camino, esperando que una pipa que se acerca acabe de pasar, porque unos metros más adelante hay tanta agua estancada que podría empaparlos.

"Hasta la escuela, así es como tenemos que andar los niños a pie y los padres, y el fango...", lamenta el autor del video.

"Frente a la escuela es cuando es", se escucha gritar a una mujer.

La activista política Diasniurka Salcedo Verdecia, natural de Alquízar, reveló en Facebook que la escuela de esos pequeños es la Ramón Emeterio Betances.

Captura de Facebook / Idelisa Diasniurka Salcedo Verdecia

Ambas publicaciones han generado indignación en los internautas, quienes califican el hecho de falta de respeto y de vergüenza del gobierno.

No son pocos los que sugieren a las madres que no manden a sus hijos a la escuela hasta que no se solucione el problema, mientras algunos alaban a los niños por tener tantas ganas de estudiar.

"Nada sirve, el entorno que nos rodea lo han vuelto una porquería, todos los servicios colapsados, vivimos peor que los indios", afirmó un habanero.

"Con agua una ciénaga, y sin agua una cantera de materiales de la construcción trabajando al máximo y regando polvo a diestra y siniestra. Pobres niños y personal que tenga que ir y venir todos los días por ese funesto terraplén", lamentó un villaclareño.

Mientras los niños de Alquízar padecen esta realidad, el gobernante Miguel Díaz-Canel deseó el lunes un feliz inicio de curso escolar "a los niños y jóvenes de toda Cuba", un mensaje que recibió la respuesta airada de varios internautas que le recordaron las penurias con que alumnos y maestros inician este período.

"Felicidades para esos niños y niñas que hoy pueden comenzar el curso escolar, hay madres que no pudieron comprar mochilas de 8 mil y 10 mil pesos y zapatos que valen supercaros, sin mencionar la cantidad de niños que hoy no tienen nada que merendar", advirtió una usuaria.

Días atrás, una madre cubana estalla por las malas condiciones de la escuela de su hijo en el nuevo curso.

La grabación mostraba el deterioro del aula, con el techo manchado por donde se había filtrado el agua de recientes lluvias, el piso lleno de agua y la puerta, prácticamente deprendida.

"Lo que tengo es ganas de llorar nada más de saber que mi hijo va a estudiar aquí, porque nada más que caiga un palo de agua, miren, miren ese techo y ese piso...", dijo indignada la mujer.

"En estas mesas se pinchan las manos, se rompen los uniformes, se deterioran los libros. Dos lamparitas, el niño que tenga problemas en la vista, se jodió", agregó.

Otra madre denunció que la escuela primaria de su hijo, en La Habana, está rodeada de aguas albañales y tiene un gigantesco basurero en la esquina, una zona propicia para la proliferación de ratas, cucarachas y mosquitos.

Los niños de la Escuela Especial José Manuel Lazo de la Vega Quintana, en Marianao, van a clases en medio de un ambiente insalubre. Deben usar una peligrosa tapa de alcantarillado como escalón para poder acceder al centro y la peste llega hasta las aulas.