Ministro de Energía achaca a Mipymes, cuentapropistas y aires acondicionados aumento del consumo de luz en Cuba

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, aseguró este miércoles que las Mipymes, los cuentapropistas y los aires acondicionados que entran por miles continuamente en Cuba están detrás del crecimiento del consumo eléctrico en la Isla. En su opinión, el aumento de la demanda está teniendo una evolución "que nunca la habíamos visto". Además, su equipo ha comprobado que cuando el apagón es mayor de tres horas el consumo se dispara un 51% cuando vuelve la luz.

Según explicó el ministro, en Cuba "se hizo una planificación de los mantenimientos con los recursos financieros" con que contaban para tener unas "afectaciones de cuatro horas desde enero hasta el 30 de junio", afirmó, evitando hablar de "apagones". Esto se debió, añadió De la O Levy, a la inexistencia de "reservas (plantas) de generaciones", que, en su opinión, habrían permitido dar mantenimiento sin cortar la luz.

La previsión de las tareas de mantenimiento (para mantener vivas las plantas, no para dejarlas al 100%) se cumplió, pero, como todo el mundo sabe en Cuba, el Gobierno incumplió la programación de interrupciones del suministro eléctrico de cuatro horas planificadas para el primer semestre del año por "afectaciones importantes con el tema del combustible", señaló el ministro, que defendió "los análisis rigurosos" que hace su departamento a la hora de programar los cortes de luz para evitar "desbalancear el sistema". En todo caso, destacó que la culpa del mal estado de las plantas la tiene "el enemigo", defendió, en referencia a Estados Unidos.

Lo peor, añadió, se registró en marzo, mayo "y algunos días del mes de junio", cuando se registraron hasta 12 horas de apagón (ahora sí pronunció la palabra clave) en algunas provincias. Y el problema, a su juicio, se mantiene. "Hoy se nos hace muy difícil la importación de crudo para refinar o de los combustibles ya refinados", recalcó sin especificar que es por falta de dinero. A eso hay que sumarle que las plantas que están funcionando no lo hacen al 100% y entre todas generan 400 MW por debajo de su rendimiento máximo. Eso se debe, dijo, a los años de explotación y la falta de piezas de repuesto, entre otras limitaciones.

El ministro asegura que el 30 de junio pararon los mantenimientos y en los primeros días de julio se notó, a su juicio, una disminución "significativa de las afectaciones". "Incluso la entrega de energía al sistema por todas las tecnologías aumentó un 10,6% respecto al año anterior", pero no creció tanto como la demanda y a eso hay que sumar "algunas fallas en el tema del combustible", aunque no tanto como en el mes de mayo.

Para defender la promesa hecha, el ministro de Energía hizo hincapié en que siempre se dijo que el mantenimiento iba a minimizar los cortes del suministro eléctrico, pero ahora aclara que nunca dijeron que se iban a acabar los apagones.

"El mes de agosto fue extremadamente tenso", reconoció el Vicente de la O Levy, en referencia a las incesantes interrupciones del servicio eléctrico. Sobre, todo, admitió, "los primeros días del mes de agosto no fueron tan duros como los últimos". Él asegura que eso no se debió a la mala calidad de los mantenimientos realizados. Lo que pasó, siempre según su versión, es que fallaron "otras cosas". Como por ejemplo, en la termoeléctrica Guiteras, falló una "bomba hidráulica de altísima presión", que había que comprarla en Europa, "con las dificultades financieras que tenemos". Además, esa bomba la tiene que instalar un experto que pidió cambiar el aceite de toda la termoeléctrica y otros retoques que las autoridades cubanas no se pueden permitir y, en su defecto, optaron por usar bombas caseras hechas en Cuba por ingenieros de Cienfuegos.