Rachel Arderi reaparece en las redes tras el nacimiento de su bebé: "Estoy demasiado feliz, viviendo en un sueño de hadas"

Después de varios días de ausencia de las redes sociales que se presume han coincidido con el nacimiento de su bebé, Rachel Arderi publicó un texto en su Instagram al parecer en respuesta a los rumores que han circulado en las últimas semanas sobre el fin de su relación con Oniel Bebeshito.

Para la modelo cubana lo más importante en este momento es disfrutar de su hija y de una de las etapas más bonitas de su vida.

“Nunca me ha importado mucho, pero hace un tiempo para acá me importa menos, un mundo de personas cibernéticas donde opinar sin saber absolutamente nada de la vida real de esa persona es lo que mejor hacen, sé que no soy la única creadora de contenido que piensa así y es que nuestra vida aquí en redes es solo un pequeño por ciento de la real y en este tiempo decidí priorizar a personas que amo para lograr grandes cosas, a mantener al tanto de todo a ustedes, que muchos me ven y me siguen para bien y sé que me quieren, pero otras personas no, comentan y opinan, envidian, te desean hasta el mal, sin saber nada, absolutamente nada de ti”, escribió Rachel.

Captura Instagram / Rachel Arderi

“El día que me pare delante de este teléfono a dar alguna explicación o mejor dicho aclarar ciertas cositas créanme que lo haré solo por todos aquellos que me quieren de verdad, que de una forma u otra les preocupa y para eso yo trabajo en y para las redes sociales”, aclaró la modelo.

En otra parte de su texto Rachel dijo cuáles son ahora mismo sus prioridades, pero sin confirmar o negar la ruptura con Bebeshito: “Seguiré así en silencio un tiempo y aprovechando al máximo una de las etapas más linda de mi vida que es esta, algo sí debo decirles y es que estoy demasiado feliz, viviendo en un sueño de hadas, tranquila y amada en todos los aspectos de mi vida, agradecida eternamente con Dios por todo”.

Por el momento, los seguidores de Rachel, ansiosos por ver las primeras fotos tras el nacimiento de su pequeña, tendrán que esperar un poco más.