¡Rachel Arderi celebra nuevo logro en Miami!: "Solo yo sé lo duro que me fue llegar hasta aquí"

Rachel Arderi sigue sumando logros desde su llegada a Miami en mayo pasado, y esta vez no pudo contener la emoción al compartir que ya tiene su licencia de conducir en Florida. En unas stories llenas de alegría, la influencer posó sonriente desde su auto con el carnet en la mano, escribiendo: “Oficialmente tengo mi licencia de la Florida. Hoy he estado todo el día en eso y me hace muy felizxxxxx”.

En otra story más emotiva, Rachel reflexionó sobre lo que significa para ella alcanzar metas en este país: “Yo celebro cada mínimo logro que tengo en este país porque solo yo sé lo duro que me fue llegar hasta aquí”. Sus palabras dejan ver lo especial que es para ella este paso, que aunque pueda parecer sencillo o 'normal' para muchos, representa esfuerzo y superación.

Instagram stories / Rachel Arderi

Desde su llegada a La Ciudad del Sol, Rachel y su pareja, el reguetonero cubano Oniel Bebeshito, han hecho partícipes a sus seguidores de su historia de amor, sus logros como familia y su camino de adaptación en Estados Unidos. Oniel, quien llegó en octubre pasado poco después del nacimiento de su hija Mia, ha cumplido sueños profesionales como llenar el Pitbull Stadium de Miami, mientras ambos continúan construyendo una vida juntos, ahora con hitos como este de Rachel y su nuevo hogar.

