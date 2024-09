Alejandro Cuervo comparte imágenes de su viaje a Cancún: "Qué lindo y querido me siento en México"

Alejandro Cuervo está de visita en Cancún, México, y como era de esperarse las redes sociales del artista están siendo testigos de su viaje.

En su Instagram el galán cubano compartió un video en el que se ve en el avión a punto de despegar y luego las hermosas imágenes de las costas de esta ciudad momentos antes de tocar suelo mexicano.

Con una impresionante vista del mar de fondo y junto a las letras con el nombre de Cancún, Alejandro posó para las cámaras dejando así un recuerdo inolvidable de este viaje.

“Qué lindo y querido me siento en México”, escribió el artista en la descripción al post mostrando su cariño hacia el país azteca y su gente.

La publicación de Alejandro suscitó muchos comentarios, algunos deseándole que disfrute del viaje, otros esperando que el actor tenga intenciones de salir de Cuba de manera definitiva.

“Disfrute su paseo no haga caso que si se queda o lo que digan, viva su momento a lo que fue miles de bendiciones”; “Poco a poco lo irá logrando salir de este infierno ya fuiste a México”; “A él no le hace falta si él vive mejor que muchos aquí, él esta allá como si estuviera aquí”; “Una lástima que no te tomes en serio salir de ese infierno de país y darle un futuro a esos pequeñines hermosos, eres súper talentoso”; “Disfruta mucho que te lo mereces y cuídate un montón”; “Él o la que quiera y pueda salir ya sea para quedarse, vacacionar, negociar y hasta etc. que lo haga, qué le importa a la gente por qué salió”, escribieron algunos.

Esta no es la primera vez que un viaje de Alejandro Cuervo al extranjero desata comentarios y críticas similares, lo mismo ocurrió en su visita a Isla Margarita y Panamá el pasado año.